सरकारी फंड से दिवाली गिफ्ट नहीं बांटे जाएंगे, वित्त मंत्रालय ने दिया निर्देश

सरकार ने साफ कहा है कि सरकारी फंड का इस्तेमाल कर दिवाली गिफ्ट नहीं इस बार नहीं बांटे जाएंगे. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रालयों, विभागों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों (CPSEs) को त्योहारों पर इसे गैर जरूरी खर्च बताया है.
Trending Photos
Ministry of Finance : केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों में दिवाली गिफ्ट पर बैन लगा दिया है. सरकार ने साफ कहा है कि सरकारी फंड का इस्तेमाल कर दिवाली गिफ्ट नहीं इस बार नहीं बांटे जाएंगे. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रालयों, विभागों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों (CPSEs) को त्योहारों पर इसे गैर जरूरी खर्च बताया है.
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने निर्देश जारी किया
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 19 सितंबर को यह निर्देश जारी किया. इसमें सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों को इस तरह के खर्च पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और उचित उपयोग के हित में, ये निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों/विभागों और अन्य द्वारा दिवाली और अन्य त्योहारों के लिए उपहारों और संबंधित वस्तुओं पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : Festive Sale: अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बुकिंग पर 25% तक की छूट, अकासा एयर ने दी सौगात
'बचत उत्सव'
संयुक्त सचिव पीके सिंह का ये आदेश नए GST सुधारों के बीच आया है, जिसके तहत त्योहारी सीजन में देश में खर्च और खपत को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी की गई है. नई GST दरें, जिनसे रोजमर्रा की वस्तुओं, कारों और अन्य वस्तुओं की कीमतें कम हुईं हैं. ये नई दरें 22 सितंबर को लागू की गईं. सरकार इसे 'बचत उत्सव' के रूप में सेलिब्रेट कर रही है.
GST 2.0 लागू
लंबे इंतजार के बाद 22 सितंबर से देश भर में GST 2.0 लागू हो गया है. 22 सितंबर से शुरू हुई इस नई टैक्स व्यवस्था ने कई स्लैब्स को खत्म कर लगभग 90% सामान को 12% स्लैब से घटाकर 5% पर ला दिया है. GST की नई दरें लागू होने के बाद से रोजमर्रा की जरूरत की अधिकांश चीजें सस्ती हो गई हैं. खाने-पीने से लेकर कपड़े, जूते, टीवी, फ्रीज सब सस्ते हो गए हैं. कार, बाइक, साइकिल के दाम भी जीएसटी स्लैब में बदलाव होने के बाद कम हो गए हैं.