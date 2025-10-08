Labour Ministry Draft: भारत सरकार की तरफ से देश में ही जल्‍द नई लेबर पॉल‍िसी को लागू क‍िया जाएगा. इसके तहत कर्मचार‍ियों के ह‍ित में सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जाएंगे. सरकार ने इसके लि‍ए 'श्रम शक्ति नीति 2025' (Shram Shakti Niti 2025) का पॉलिसी ड्राफ्ट भी जारी कर द‍िया है. इसके साथ ही ड्रॉफ्ट पर जनता से नई पॉलिसी को लेकर सुझाव मांगे गए हैं. इसके तहत देशभर में काम करने वाली लेबर के कार्यस्‍थल, सैलरी, सुरक्षा, सामाज‍िक संरक्षण और भव‍िष्‍य को सुरक्ष‍ित करने से जुड़े योजनाओं को ज्‍यादा बेहतर बनाने पर काम क‍िया जाएगा. (खबर अपडेट हो रही है)

