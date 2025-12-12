Advertisement
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! IRCTC की बड़ी पहल, चुनिंदा ट्रेनों में शुरू हुई ब्रांडेड मील सर्विस

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! IRCTC की बड़ी पहल, चुनिंदा ट्रेनों में शुरू हुई ब्रांडेड मील सर्विस

IRCTC के मुताबिक, यात्रियों को रेस्टोरेंट-क्वालिटी मेनू और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा. यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर आगे सुधार किए जाएंगे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:45 PM IST
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! IRCTC की बड़ी पहल, चुनिंदा ट्रेनों में शुरू हुई ब्रांडेड मील सर्विस

IRCTC starts trials : रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ट्रेन यात्रियों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ऑनबोर्ड खाने की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए चुनिंदा वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) मील ट्रायल शुरू किए हैं.

वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस में ब्रांडेड खाना

IRCTC, अभी इंडियन रेलवे (IR) नेटवर्क पर रोजाना लगभग 16.50 लाख मील सर्व कर रहा है. एक बयान में IRCTC ने कहा, 'ट्रेनों में खाने की सेवाओं की क्वालिटी में 'बड़ा बदलाव' लाने और ट्रेनों में ऑन-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं में साफ सुधार लाने के मकसद से IRCTC ने कुछ चुनिंदा ट्रेनों में मील ट्रायल शुरू किए हैं.' इन ट्रायल्स के जरिए पूरा फोकस किचन इंफ्रास्ट्रक्चर, खाना बनाने की प्रक्रियाओं, खाने के ट्रांसफर और पूरी सप्लाई चेन में खाने की सर्विस पर है.

वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों में IRCTC कैटरिंग

प्रेस रिलीज के मुताबिक, IRCTC इस संबंध में PoC के तहत खाने के प्रोडक्शन और खाने की सर्विस को अलग कर रहा है. ताकि ब्रांडेड F&B प्लेयर्स यानी इंडस्ट्रियल किचन, रेस्टोरेंट चेन और फ्लाइट कैटरर्स को यात्रियों को ताजा, हाइजीनिक खाना देने के लिए जोड़ा जा सके. 

PoC में शामिल ट्रेनें और कैटरिंग पार्टनर्स

ट्रेन 20101/20102 नागपुर-सिकंदराबाद VB- हल्दीराम (नागपुर) और एलियोर (सिकंदराबाद)

ट्रेन 14047/14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत - टच स्टोन फाउंडेशन (दिल्ली)

ट्रेन 20633/20634 कासरगोड-त्रिवेंद्रम VB - कैसीनो एयर कैटरर्स एंड फ्लाइट सर्विसेज (CAFS)

ट्रेन 20631/20632 मैंगलोर-त्रिवेंद्रम VB - CAFS

ट्रेन 26901/26902 अहमदाबाद-वेरावल VB - CAFS किचन (गांधीनगर) और सफल फूडीज (राजकोट)

ट्रेन 26401/26402 और 26403/26404 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर VB- वैष्णो देवी सरोवर पोर्टिको

ट्रेन 15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार अमृत भारत-इस्कॉन, द्वारका

यात्रियों को क्या मिलेगा? 

यात्रियों को रेस्टोरेंट-क्वालिटी मेनू और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा. यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर आगे सुधार किए जाएंगे. इसका उद्देश्य है कि ये  PoC भारतीय रेल में भोजन सेवा के नए मानक स्थापित करे.

