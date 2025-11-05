ट्रैक पर सामने होते हैं लोग, फिर भी नहीं रुकती ट्रेन? लोको पायलट क्यों नहीं लगा पाता ब्रेक?

मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे 6 महिलाओं की ट्रेन से कटने की खबर है. कालका एक्सप्रसे की चपेट में कुछ लोग आ गए. ये महिलाएं कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए लाइन पार करके चुनार गंगा घाट जा रही थीं. इस दौरान कालका एक्सप्रेस आ गई. तभी अफरा-तफरी मच गई. ट्रेन की चपेट में 6 महिलाएं चपेट में आ गईं. इनकी ट्रेन से कटकर मौके पर मौत हो गई.

लगभग हर दिन हमें ऐसी दुखद खबरें सुनने को मिलती हैं कि ट्रेन के नीचे आकर किसी व्यक्ति या जानवर की मौत हो गई. ऐसे समय में हमारे मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है 'लोको पायलट ने ट्रेन को पहले ही क्यों नहीं रोका? दरअसल, आम लोग ट्रेन चलाने की तकनीकी प्रक्रिया और लोको पायलट की परिस्थितियों से ज्यादा परिचित नहीं होते. इसलिए ये सवाल उठना बिल्कुल सामान्य है. आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोको पायलट सामने किसी को देखकर भी ब्रेक नहीं लगा पाते.

तुरंत ब्रेक लगाना असंभव!

जैसे किसी बाइक सवार या कार चालक को गाड़ी रोकने के लिए कुछ मीटर का ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए होता है, वैसे ही ट्रेन के लिए भी एक न्यूनतम ब्रेकिंग दूरी होती है. जो बहुत ज़्यादा होती है. अगर ट्रेन 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो, तो उसे रुकने में एक से डेढ़ किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी लग सकती है. जब तक लोको पायलट को पटरियों पर कोई व्यक्ति या जानवर दिखाई देता है, तब तक ट्रेन पहले ही उस ब्रेकिंग दूरी को पार कर चुकी होती है. ऐसे में तुरंत ब्रेक लगाने से ट्रेन को रोकना लगभग असंभव हो जाता है.

ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा

ट्रेन को चलाने में पहियों और पटरियों के बीच भारी बल (force) लगता है. उसी तरह ट्रेन को रोकने के लिए भी बहुत ज्यादा बल की जरूरत होती है. ट्रेन को 10 सेकंड में रोक देना व्यावहारिक रूप से असंभव है. इसके अलावा, ट्रेनों में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट नहीं होतीं. अगर लोको पायलट अचानक जोर से ब्रेक लगाए, तो यात्री एक-दूसरे पर गिर सकते हैं, गंभीर चोटें लग सकती हैं और सबसे खतरनाक- ट्रेन के पटरी से उतरने (derailment) की संभावना भी हो सकती है. इसलिए लोको पायलट आपात स्थिति में भी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ट्रेन को तुरंत नहीं रोक पाते.