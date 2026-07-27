/ITR डेडलाइन मिस करने पर लगेगा ₹5,000 तक जुर्माना, इन टैक्स बेनिफिट्स से भी हो सकते हैं वंचित; जानिए लेट फाइलिंग के बड़े नुकसान

विशेषज्ञों का कहना है कि ITR दाखिल करने से पहले सभी आय के स्रोत, AIS, फॉर्म 26AS, TDS विवरण, बैंक खाते की जानकारी और सभी योग्य टैक्स छूटों की सही तरीके से जांच कर लें. रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है, तभी प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. कुल मिलाकर, 31 जुलाई की समय सीमा चूकने पर ITR दाखिल करना संभव तो रहेगा. लेकिन, इसके लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है और कई महत्वपूर्ण टैक्स लाभ भी हाथ से निकल सकते हैं. इसलिए समय रहते रिटर्न दाखिल करना ही सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है.