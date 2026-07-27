/ITR डेडलाइन मिस करने पर लगेगा ₹5,000 तक जुर्माना, इन टैक्स बेनिफिट्स से भी हो सकते हैं वंचित; जानिए लेट फाइलिंग के बड़े नुकसान

ITR Deadline 2026 : अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास 31 जुलाई तक का समय है. तय समय सीमा के बाद भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क, ब्याज और कुछ अहम टैक्स लाभों का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर ITR दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि रिफंड जल्दी मिलने और बेहतर टैक्स कंप्लायंस रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद मिलती है.
मखीजानी गेरा एंड एसोसिएट्स के टैक्स हेड गौरव मखीजानी के अनुसार, यदि किसी करदाता की कुल आय ₹5 लाख से अधिक है और वह 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करता है, तो उसे ₹5,000 तक की लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ सकती है. वहीं, ₹5 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए यह शुल्क ₹1,000 तक हो सकता है.
यदि आपने शेयरों की बिक्री या कारोबार में नुकसान उठाया है, तो समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर इन घाटों को भविष्य के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर टैक्स कम करने का लाभ नहीं मिलेगा. इससे आने वाले वर्षों में आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है.
अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया है, तो देर से रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत हर महीने या उसके हिस्से के लिए 1% की दर से ब्याज देना पड़ सकता है. यह ब्याज तब तक लगेगा, जब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता.
जो करदाता पुराने टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ITR दाखिल करना जरूरी है. यदि रिटर्न तय समय के बाद दाखिल किया जाता है, तो वे पुराने टैक्स रिजीम का लाभ नहीं ले पाएंगे और उन्हें डिफॉल्ट रूप से नए टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न दाखिल करना होगा.
विशेषज्ञों का कहना है कि ITR दाखिल करने से पहले सभी आय के स्रोत, AIS, फॉर्म 26AS, TDS विवरण, बैंक खाते की जानकारी और सभी योग्य टैक्स छूटों की सही तरीके से जांच कर लें. रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है, तभी प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. कुल मिलाकर, 31 जुलाई की समय सीमा चूकने पर ITR दाखिल करना संभव तो रहेगा. लेकिन, इसके लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है और कई महत्वपूर्ण टैक्स लाभ भी हाथ से निकल सकते हैं. इसलिए समय रहते रिटर्न दाखिल करना ही सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है.