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ITR डेडलाइन मिस करने पर लगेगा ₹5,000 तक जुर्माना, इन टैक्स बेनिफिट्स से भी हो सकते हैं वंचित; जानिए लेट फाइलिंग के बड़े नुकसान

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर ITR दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि रिफंड जल्दी मिलने और बेहतर टैक्स कंप्लायंस रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद मिलती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 27, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:31 PM IST
ITR डेडलाइन मिस करने पर लगेगा ₹5,000 तक जुर्माना, इन टैक्स बेनिफिट्स से भी हो सकते हैं वंचित; जानिए लेट फाइलिंग के बड़े नुकसान
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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