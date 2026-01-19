बैंक के एक्शन से पहले मौका! दो किस्तें मिस होते ही तुरंत उठाएं ये कदम, नहीं तो...

Advertisement
आपको ड्यू डेट के कुछ दिनों के अंदर रिमाइंडर मैसेज और कॉल आएंगे. लेट फीस जोड़ी जाती है, जो अक्सर लोन के आधार पर कुछ सौ से लेकर कुछ हजार रुपये तक होती है, साथ ही बकाया रकम पर पेनाल्टी इंटरेस्ट भी लगता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:53 PM IST
EMI:  आज के दौर में आमतौर पर सभी लोग मकान, दुकान, कार या किसी और लोन पर कहीं न कहीं मासिक किस्त (EMI) तो भरते हैं. लेकिन, अगर मासिक किस्त समय पर न भरा जाये तो इसके परिणाम खराब हो सकते हैं. जब आप पहली EMI मिस करते हैं, तो अधिकतर बैंक और NBFC इसे देरी मानते हैं. आपको ड्यू डेट के कुछ दिनों के अंदर रिमाइंडर मैसेज और कॉल आएंगे. लेट फीस जोड़ी जाती है, जो अक्सर लोन के आधार पर कुछ सौ से लेकर कुछ हजार रुपये तक होती है, साथ ही बकाया रकम पर पेनाल्टी इंटरेस्ट भी लगता है. अगर आप इसे एक महीने के अंदर चुका देते हैं, तो आपके क्रेडिट स्कोर को आमतौर पर बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता है. इसके बाद अकाउंट को ओवरड्यू मार्क किया जाता है लेकिन वह 'रेगुलर' बकेट में ही रहता है.

दूसरी EMI मिस करने के बाद क्या होता है?

दूसरी EMI मिस करने पर हालात बदल जाते हैं. उस समय लोन 60 दिनों से अधिक ओवरड्यू हो जाता है. रिमाइंडर फॉलो-अप में बदल जाते हैं. कॉल अधिक बार आने लगते हैं. पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन के लिए, कलेक्शन टीमें दखल दे सकती हैं. लेंडर क्रेडिट ब्यूरो को भी इस देरी की रिपोर्ट एक गंभीर डिफॉल्ट के तौर पर करता है. अक्सर इसी समय लोगों के क्रेडिट स्कोर में तेज़ी से गिरावट आती है. कभी-कभी दर्जनों पॉइंट्स की. पेनाल्टी इंटरेस्ट चलता रहता है और अतिरिक्त चार्ज भी लगने शुरू हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें : तेजी से बढ़ी भारतीयों की इनकम, 2030 तक अपर मिडिल इनकम ग्रुप में शाम‍िल होंगे भारतीय

90 दिनों से अधिक ओवरड्यू पर क्या होगा?

होम लोन और कार लोन के लिए बैंक आमतौर पर दो EMI मिस होने के बाद भी कानूनी कार्रवाई से बचते हैं. लेकिन 90 दिनों के बाद फाइल को अब हल्के में नहीं लिया जाता. इस पर कड़ी नजर रखी जाती है. अंदरूनी तौर पर इसे आगे बढ़ाया जाता है और अगर पेमेंट फिर से शुरू नहीं होते हैं तो अगले स्टेज के लिए तैयार किया जाता है. अगर अकाउंट 90 दिनों से अधिक ओवरड्यू हो जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत, लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है. यहां से बातचीत का लहजा बदल जाता है. औपचारिक नोटिस जारी किए जाते हैं. सिक्योर्ड लोन के लिए बैंक रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं जो उन्हें कोलैटरल को लागू करने की अनुमति देती है. अनसिक्योर्ड लोन के लिए लेंडर आर्बिट्रेशन या सिविल रिकवरी की धमकी दे सकते हैं. इस स्टेज पर क्रेडिट को गंभीर नुकसान होता है और इसे ठीक होने में सालों लग जाते हैं.

एक कॉल से कम होगा नुकसान!

लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे लेंडर से बात करने में बहुत देर कर देते हैं. बातचीत करने का सबसे अच्छा समय पहली EMI मिस होने के तुरंत बाद या दूसरी EMI के ठीक बाद होता है. जब लोन को अभी भी स्टैंडर्ड के तौर पर क्लासिफाई किया गया हो. इस स्टेज पर बैंकों के पास मदद करने के लिए कहीं अधिक गुंजाइश होती है. एक प्रोएक्टिव कॉल से सच में फर्क पड़ता है. दो मिस्ड EMI सिर्फ दो लेट पेमेंट नहीं हैं. ये वो पॉइंट है जहां दूसरी तरफ सब्र खत्म होने लगता है. ये चीज आमतौर पर एक अस्थायी समस्या को लंबी अवधि की समस्या में बदल देती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

