Mithun Manhas Net Worth: BCCI के नए अध्यक्ष मिथुन मन्हास की कमाई की बात सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानिए उनकी नेटवर्थ

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:27 PM IST
Mithun Manhas Net Worth: BCCI के नए अध्यक्ष मिथुन मन्हास की कमाई की बात सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानिए उनकी नेटवर्थ

BCCI New President: दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. रोजर बिन्नी के बाद मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट प्रशासन का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी विरासत में मिली है. मिथुन मन्हास निर्विरोध BCCI के अध्यक्ष चुने गए हैं. सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद मिथुन मन्हास BCCI के अध्यक्ष बनने वाले लगातार तीसरे क्रिकेटर हैं. 

BCCI के अध्यक्ष बनने वाले पहले अनकैप्ड क्रिकेटर

मिथुन मन्हास BCCI के अध्यक्ष बनने वाले पहले अनकैप्ड क्रिकेटर भी हैं. मिथुन मन्हास भारतीय घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के कप्तान रहे हैं. मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 15010 रन बनाए हैं. मिथुन मन्हास ने साल 2007-08 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताया था. बता दें कि 45 साल के मिथुन मन्हास ने कभी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. मिथुन मन्हास के पास प्रशासनिक और क्रिकेट दोनों ही तरह का अनुभव हैं. मिथुन मन्हास जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में प्रशासनिक भूमिका निभा चुके हैं.

BCCI अध्यक्ष की पावर

BCCIअध्यक्ष को भारतीय क्रिकेट के बड़े फैसलों का अधिकार होता है. चाहे वह टीम से जुड़े मामले हों या ICC से जुड़े फैसले, BCCI अध्यक्ष के पास विशेष अधिकार होते हैं. इसमें घरेलू टूर्नामेंटों की देखरेख और भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मामलों को संभालना शामिल है.

सैलरी और बेनिफिट्स 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मन्हास को विदेश यात्राओं पर हर दिन करीब 1,000 डॉलर (लगभग ₹84,000) मिलेंगे. देश में मीटिंग्स में शामिल होने पर, उन्हें ₹30,000 से ₹40,000 तक की कमाई हो सकती है. इसके अलावा, बोर्ड उन्हें बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की यात्रा, 5-स्टार होटल में ठहरने की सुविधा, और ऑफिशियल काम और यात्रा से जुड़े खर्चे भी देता है.

IPL से मिथुन की कितनी हुई कमाई

दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास ने 157 फर्स्ट क्लास, 130 लिस्ट ए और 91 टी20 मैच खेले हैं. मिथुन मन्हास ने कई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी के लिए खेला है. उन्होंने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ शुरुआत की जहां उन्हें सालाना ₹1.2 मिलियन मिलते थे. उन्होंने 2011 में पुणे वॉरियर्स इंडिया की तरफ से खेला जहां उनकी सैलरी प्रति सीजन ₹3 मिलियन हो गई थी. 2014 और 2015 में, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़कर सालाना ₹3 मिलियन की सैलरी जारी रखी. अपने IPL करियर के दौरान तीन फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हुए मनहास ने कुल मिलाकर लगभग ₹18.6 मिलियन कमाए.

