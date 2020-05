टिकटॉक से बड़ा ऐप बन गया स्वदेशी Mitron, 50 लाख से अधिक लोगों ने किया डाउनलोड

नई दिल्लीः आईआईटी रुड़की के छात्र द्वारा डेवलप किया गया स्वदेशी शॉर्ट विडियो मेकिंग ऐप 'Mitron' इस वक्त आरोग्य सेतु के बाद सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है. इसने सबसे बड़ी टक्कर चीनी कंपनी बाइटडांस के ऐप टिकटॉक को दी है. फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है. पेटीएम के पूर्व सीनियर वाइस प्रेजिडेंट दीपक की ओर से किए गए ट्वीट में यह ऐप दूसरी पोजीशन पर दिख रहा है।

IIT Roorkee student has quietly released a Tiktok clone called “Mitron TV” a month back and it has not only achieved 5mn installs, it is now no.2 android app in India thus raking in half a million installs per day. Name of the app is the growth hack here IMO pic.twitter.com/z24YtNOwJr

— deepakabbot (@deepakabbot) May 25, 2020