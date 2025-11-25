एयरटेल ब्लॉक डील से बाजार में हलचल, मित्तल फैमिली की बड़ी तैयारी, 7,193 करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे जाएंगे

Bharti Airtel Block Deal : देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में जल्द ही बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है. कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेचने की तैयारी में हैं. भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रमोटर मित्तल परिवार बुधवार को सेकेंडरी मार्केट में बड़ी डील के जरिए 7,193 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे. इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, (एक विदेशी प्रमोटर संस्था) 3.43 करोड़ शेयर यानी 0.56% इक्विटी 2,096.7 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर पेश करेगी, ये मंगलवार के बंद भाव से 3% कम है.

प्रमोटरों के पास एयरटेल में 50.27% हिस्सेदारी

सितंबर तक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, प्रमोटरों के पास भारती एयरटेल में 50.27% हिस्सेदारी है. पिछले एक साल में मित्तल परिवार ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर लगभग 31,200 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

इस महीने की शुरुआत में सिंगटेल, सिंगापुर की दूरसंचार कंपनी, ने एयरटेल के शेयर अपनी सहायक कंपनी पेस्टल लिमिटेड के जरिए 10,354 करोड़ रुपये वैल्यू केशेयर बेच दिए थे. मई में भी कंपनी ने ब्लॉक डील्स के माध्यम से 8,568 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे. सिंगटेल भारत की इस प्रमुख टेलीकॉम कंपनी में 2000 से रणनीतिक निवेशक रही है.

35% बढ़ चुका स्टॉक

बाजार में खबर आने से पहले भारती एयरटेल के शेयर 0.5% बढ़कर 2,160.75 रुपये पर बंद हुए, जबकि सेंसेक्स में 0.4% की गिरावट आई. इस साल अब तक स्टॉक 35% बढ़ चुका है. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, 31 एनालिस्ट में से 25 ने Buy रेटिंग दी है. दो ने Hold और चार ने Sell की सिफारिश की है. 12 महीने का औसत प्राइस टारगेट 2,292 रुपये है. ये 2% के संभावित प्रॉफिट का संकेत देता है.