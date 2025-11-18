सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें कब से मिलेगा फायदा?

Dearness Allowance Hike Update : मिजोरम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 नवंबर से लागू होगा. ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को दी है. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है. इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी अब अपने मूल वेतन का 44 प्रतिशत DA के रूप में पाएंगे, जो पहले 40 प्रतिशत था.

इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने अगले साल 1 अप्रैल से DA को 2 प्रतिशत और बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने पर भी सहमति जताई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. लेकिन हम अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हैं, जिन्हें अपने मूल वेतन का लगभग 53 प्रतिशत DA मिलता है. पिछले साल वर्ष अक्टूबर में मिजोरम सरकार ने DA को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया था.

यह भी पढ़ें : Mumbai CNG Crisis: खत्‍म हुआ मुंबई का CNG संकट, मुंबईवासियों को मिली बड़ी राहत

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने पर भी सहमति

मंत्रिपरिषद ने विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने पर भी सहमति जताई, ये एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सहायक उप-निरीक्षक रैंक और उसके नीचे के स्टाफ को मिलेगा.