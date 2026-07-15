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₹62,500 करोड़ का दांव...भारत को ग्लोबल मोबाइल पावरहाउस बनाने की तैयारी, ऐसे तय होगा असेंबली से इनोवेशन तक का सफर

नई योजना का उद्देश्य भारत को केवल मोबाइल असेंबली हब से आगे बढ़ाकर मोबाइल डिजाइन, इनोवेशन, घरेलू वैल्यू एडिशन, मजबूत सप्लाई चेन और ग्लोबल स्तर के भारतीय ब्रांड्स के केंद्र के रूप में विकसित करना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:21 PM IST
₹62,500 करोड़ का दांव...भारत को ग्लोबल मोबाइल पावरहाउस बनाने की तैयारी, ऐसे तय होगा असेंबली से इनोवेशन तक का सफर
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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