/₹62,500 करोड़ का दांव...भारत को ग्लोबल मोबाइल पावरहाउस बनाने की तैयारी, ऐसे तय होगा असेंबली से इनोवेशन तक का सफर

Mobile Phone Manufacturing Scheme : भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए सरकार ने ₹62,500 करोड़ के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है.
नई योजना का उद्देश्य भारत को केवल मोबाइल असेंबली हब से आगे बढ़ाकर मोबाइल डिजाइन, इनोवेशन, घरेलू वैल्यू एडिशन, मजबूत सप्लाई चेन और ग्लोबल स्तर के भारतीय ब्रांड्स के केंद्र के रूप में विकसित करना है.z
A massive boost to ‘Make in India’ and our electronics manufacturing ecosystem!
The Cabinet’s approval of the Mobile Phone Manufacturing Scheme, with an outlay of Rs. 62,500 crore will scale up production, deepen domestic value addition, strengthen supply chains and create a…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026
MPMS को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए लागू किया जाएगा. इसके तहत भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा.
इस योजना के तहत:
कंपनियों को पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक इंसेंटिव मिलेगा
प्रमुख कंपोनेंट्स और सब-असेंबली की घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त 1.5% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा
भारतीय ब्रांड्स जो प्रोडक्ट डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 3% इंसेंटिव मिलेगा
सरकार का लक्ष्य सिर्फ मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश में कंपोनेंट निर्माण, तकनीकी विकास और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) तैयार करने को बढ़ावा देना है.
भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल हो चुका है, लेकिन अब तक इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा असेंबली आधारित रहा है. नई योजना के जरिए सरकार घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाने, कंपोनेंट निर्माण को मजबूत करने और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. भारतीय ब्रांड्स और R&D पर जोर दिए जाने से देश में नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पेटेंट और ग्लोबल स्तर के उत्पाद तैयार होने की उम्मीद है.
सरकार ने MPMS के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं. योजना के पांच साल के दौरान करीब ₹39 लाख करोड़ के मोबाइल फोन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है. इसके साथ ही मोबाइल फोन निर्यात में भी बड़ी वृद्धि की उम्मीद है. इस योजना से करीब 60,000 डायरेक्ट रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी.
मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत ने पिछले एक दशक में जबरदस्त प्रगति की है. वर्ष 2014-15 में भारत में मोबाइल फोन उत्पादन का मूल्य केवल ₹18,900 करोड़ था, जो 2025-26 तक बढ़कर ₹6.27 लाख करोड़ पहुंच गया. वहीं, मोबाइल फोन निर्यात भी तेजी से बढ़ा है. 2014-15 में जहां निर्यात ₹1,566 करोड़ था. वहीं, 2025-26 में ये बढ़कर ₹2.60 लाख करोड़ हो गया है. आज भारत मात्रा के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है. देश में इस्तेमाल होने वाले करीब 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जा रहे हैं. स्मार्टफोन अब भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणियों में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने डीजल ईंधन और कटे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है.
नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के बाद लाई गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, PLI योजना के तहत ₹20,600 करोड़ से अधिक का निवेश आया, ₹11.62 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्पादन हुआ और ₹6.53 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया. अब सरकार MPMS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में और गहराई लाने तथा एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है.
नई योजना से भारत को कई फायदे मिलने की उम्मीद है. इससे:
इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर निर्भरता कम होगी
विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा
हाई-स्किल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को मजबूती मिलेगी
भारत वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत स्थिति हासिल करेगा