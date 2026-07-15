/₹62,500 करोड़ का दांव...भारत को ग्लोबल मोबाइल पावरहाउस बनाने की तैयारी, ऐसे तय होगा असेंबली से इनोवेशन तक का सफर

मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत ने पिछले एक दशक में जबरदस्त प्रगति की है. वर्ष 2014-15 में भारत में मोबाइल फोन उत्पादन का मूल्य केवल ₹18,900 करोड़ था, जो 2025-26 तक बढ़कर ₹6.27 लाख करोड़ पहुंच गया. वहीं, मोबाइल फोन निर्यात भी तेजी से बढ़ा है. 2014-15 में जहां निर्यात ₹1,566 करोड़ था. वहीं, 2025-26 में ये बढ़कर ₹2.60 लाख करोड़ हो गया है. आज भारत मात्रा के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है. देश में इस्तेमाल होने वाले करीब 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जा रहे हैं. स्मार्टफोन अब भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणियों में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने डीजल ईंधन और कटे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है.