/मेट्रो विस्तार से लेकर सरकारी दफ्तर निर्माण के लिए सरकार ने खोली तिजोरी, कैबिनेट ने ₹4700 करोड़ की परियोजना को दिखाई हरी झंडी

Modi Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 4,703 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ऐलान किया है. अहमदाबाद मेट्रो फेस 2 से लेकर अमरावती में नए केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण को मंजूरी मिली है.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार परियोजना को मंजूरी मिली है. सरकार फेज 2 पर 2,169 करोड़ रुपये का खर्च करेगी. मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से कनेक्टिविटी को मजबूत मिलेगी.अहमदाबाद मेट्रो विस्तार का फायदा परिवहन को मजबूत और सुगम बनाने के लिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2A को मंजूरी दी है. 6.032 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इस फेज में 5 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे. इस नए मेट्रो कॉरिडोर के चालू होने से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इस फेज के निर्माण के बाद अहमदाबाद-गांधीनगर के बीच 77.63 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क लोगों के लिए तैयार हो जाएगा.
मेट्रो कनेक्टिविटी के अलावा सरकार ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण को भी मंजूरी मिली है. इस परियोजना पर सरकार 1,299 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस परिसर में सरकारी दफ्तरों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ कार्यलय तैयार किए जाएंगे.
अमरावली में दफ्तर के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का भी निर्माण किया जाएगा. अमरावती में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसपर 1,235 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. केंद्र सरकार ने अपने इन फैसलों से इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है. शहरों में बेहतर कनेक्टिवटी पर बना हुआ है. एक तरफ तेजी से बढ़ते शहरों में कनेक्टिविटी सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ अमरावती जैसी उभरती प्रशासनिक राजधानी को मजबूत आधार देने की तैयारी भी जारी है.