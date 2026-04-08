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Hindi Newsबिजनेससरकार ने खोला खजाना, ₹1.74 लाख करोड़ का खर्च, किसानों से लेकर आम लोगों के लिए 5 बड़े फैसले

सरकार ने खोला खजाना, ₹1.74 लाख करोड़ का खर्च, किसानों से लेकर आम लोगों के लिए 5 बड़े फैसले

केंद्र सरकार ने आम लोगों से लेकर किसानों के लिए बड़े ऐलान किया है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों से लेकर बुनियादी ढांचों, आम लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 08, 2026, 09:10 PM IST
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सरकार ने खोला खजाना, ₹1.74 लाख करोड़ का खर्च, किसानों से लेकर आम लोगों के लिए 5 बड़े फैसले

Modi Cabinet: केंद्र सरकार ने आम लोगों से लेकर किसानों के लिए बड़े ऐलान किया है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों से लेकर बुनियादी ढांचों, आम लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने कुल 1 लाख 74 हजार 207 करोड़ रुपये बजट से पांच बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है.

मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा 

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है. सरकार ने खरीफ फसलों के लिए डीएपी और एनकेपीएस पर सब्सिडी को जारी रखने का फैसला किया और इसके लिए 41,534 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. सरकार ने पिछले साल के मुकाबले किसानों के लिए खाद सब्सिडी का आवंटन बढ़ाया है. 

जयपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए 13,038 करोड़ रुपये 

केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर में मेट्रो फेज 2 के लिए 13,038 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. 41 किमी के लंबे लाइन का विस्तार किया जाएगा. मेट्रो के सेकेंड फेज से जयपुर को जाम के झंझट से आजादी मिल जाएगी. इस फेज में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ को जोड़ते हुए एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार होगा.  

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हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी

मेट्रो के अलावा अरुणाचल प्रदेश में मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी मंजूरी मिली है.  14,105.83 करोड़ रुपये के खर्च से कलई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा. इसे तैयार करने में 78 महीने का वक्त लगेगा. इसके अलावा कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है, जहां 26,069.50 करोड़ रुपये का खर्च होगा. इस प्रोजेक्ट को 96 महीने में पूरा किया जाएगा. केंद्र सरकार ने इसके अलावा HRRL रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लागत में बढ़ोतरी का फैसला किया है सरकार ने राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट की लागत को बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये कर दिया है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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