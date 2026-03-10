Jewar Airport to Faridabad Corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबि‍नेट की मीट‍िंग में छह बड़े फैसले ल‍िये गए. इस दौरान तमि‍लनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने समेत छह फैसले ल‍िये गए. कैब‍िनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने बताया क‍ि इस दौरान कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये के प्रस्‍ताव पर मुहर लगाई गई. ज‍िन प्रस्‍ताव पर मुहर लगाई गई है उनमें सबसे अहम फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्‍ट करने के ल‍िए एल‍िवेट‍िड रोड बनाई जाएगी. इस पर कुल 3631 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

जल जीवन मिशन पर 8.7 लाख करोड़ का खर्च

इसके अलावा जल जीवन म‍िशन (Jal Jeevan Mission) का 2028 तक व‍िस्‍तार करने को लेकर भी सहमत‍ि बनी. कैब‍िनेट की मीट‍िंग में जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई. अब इसकी कुल राशि को बढ़ा द‍िया गया है और इसे नए तरीके से लागू किया जाएगा. इसका फोकस ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की सप्‍लाई में बड़े सुधार (JJM 2.0) पर रहेगा. इस मद में द‍िसंबर, 2028 तक 8.7 लाख करोड़ रुपये की राश‍ि खर्च करने के ल‍िए अप्रूवल द‍िया गया है.

दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्‍ट को मंजूरी

जल जीवन म‍िशन (Jal Jeevan Mission) पर 3.59 लाख करोड़ का खर्च केंद्र सरकार की तरफ से क‍िया जाएगा. कैबिनेट की तरफ से पश्‍च‍िम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों में रेलवे के दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्‍ट को मंजूरी दी गई है. इससे भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 192 किलोमीटर बढ़ जाएगा. इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने NH-752D के बदनावर-पेटलावद-थंडला- तिमरवानी खंड को 4 लेन बनाने के ल‍िए मंजूरी दी है.

एक घंटे का समय बचेगा

यह सेक्‍शन 80.45 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी कुल लागत 3,839.42 करोड़ रुपये होगी. यह 4 लेन कॉर‍िडोर उज्‍जैन से द‍िल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेस वे को ल‍िंक करेगा. इसके बनने से यात्रा के समय में करीब एक घंटे की कमी आएगी. फरीदाबाद से द‍िल्‍ली के ल‍िए बनने वाले करीब 32 क‍िमी लंबे कॉर‍िडोर से साउथ द‍िल्‍ली, फरीदाबाद और गुड़गांव वाले लोगों को जेवल एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी. यह रूट ईस्‍टर्न पेर‍िफेरल और यमुना एक्‍सप्रेस वे के पास से होकर न‍िकलेगा.