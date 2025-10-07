दिवाली-छठ से पहले कैबिनेट ने रेलवे के इन 4 बड़े प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी, आपको क्या होगा फायदा?

Cabinet Decision: PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को चार राज्यों के 18 जिलों में 24,634 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इन परियोजनाओं में 314 किलोमीटर लंबी वर्धा-भुसावल तीसरी और चौथी लाइन, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन, गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन और मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन शामिल हैं.

इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. इस एप्रूव्ड मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 85.84 लाख की आबादी वाले 3,633 गांव और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 894 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी.

इन चार परियोजनाओं को मिली मंजूरी

वार्धा–भुसावल (314 किमी)

गोंदिया–डोंगरगढ़ (84 किमी)

वडोदरा–रतलाम (259 किमी)

इटारसी–भोपाल–बीना (237 किमी)

ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में फैले हुए हैं. इन परियोजनाओं में सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका शैलाश्रय, हाजरा जलप्रपात और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख स्थलों को रेल संपर्क भी प्रदान करेंगे, जिससे देश भर से पर्यटक आकर्षित होंगे. CCEA ने कहा कि कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, इस्पात आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए ये एक आवश्यक मार्ग है.

'मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान'

कैबिनेट समिति ने रिलीज में कहा कि बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में बढ़ोतरी होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल कैपिसिटी और विश्वसनीयता में सुधार होगा.