/Cabinet Decision: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ₹23,731 करोड़ के गोबरधन स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी, असम को भी मिली बड़ी सौगात

Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट ने बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन (GOBARdhan) योजना के विस्तार को मंजूरी दी है. इस योजना पर कुल ₹23,731 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही असम में चार-लेन हाईवे निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है. दोनों फैसलों की कुल लागत करीब ₹32 हजार करोड़ रुपये बताई गई है.
सरकार ने बताया कि गोवर्धन योजना को छह प्रमुख स्तंभों के आधार पर तैयार किया गया है. इनमें सबसे अहम कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) की सुनिश्चित खरीद व्यवस्था है. इससे CBG उत्पादकों को बाजार की चिंता कम होगी. दूसरा स्तंभ कीमतों में स्थिरता से जुड़ा है. सरकार ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए बायोगैस के लिए एक स्थिर मूल्य निर्धारण प्रणाली विकसित की जाएगी.
तीसरे स्तंभ के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में सहायता दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ावा मिल सके. चौथा स्तंभ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है. इसके तहत बायोगैस उत्पादन केंद्रों को ग्राहकों तक जोड़ने के लिए जरूरी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा.
पांचवें स्तंभ में MSME और खासकर महिला नेतृत्व वाले MSME के लिए क्रेडिट गारंटी सुविधा शामिल है, जिससे छोटे उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. छठा स्तंभ इनोवेशन और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.
सरकार ने अगले दशक में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. योजना के तहत बायोगैस उत्पादन केंद्रों को देश में पहले से मौजूद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. सरकार का दावा है कि इस पहल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. अनुमान के मुताबिक, इससे आने वाले समय में GDP में करीब ₹75 हजार करोड़ रुपये का योगदान हो सकता है और लगभग 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
गोवर्धन योजना का लक्ष्य गांवों के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को उपयोगी ऊर्जा में बदलना है. सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
केंद्रीय कैबिनेट ने असम में गुवाहाटी (बैहाटा चारियाली) से तेजपुर तक 135.87 किलोमीटर लंबे 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. करीब ₹8,970 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट मौजूदा NH-15 के अपग्रेडेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा और इसे BOT टोल मॉडल के तहत बनाया जाएगा.
इस हाईवे में तेजपुर बाईपास पर 4.9 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी तैयार की जाएगी. इसे भारतीय वायुसेना के सहयोग से विकसित किया जाएगा. इसके अलावा, ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बैहाटा चारियाली, सिपाझार, खारुपेटिया, डेकियाजुली और तेजपुर में कुल 58.7 किलोमीटर लंबाई के पांच बड़े बाईपास बनाए जाएंगे. ये परियोजना असम के कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी हिस्से में स्थित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर NH-27 पर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद करेगी.