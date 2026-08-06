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Cabinet Decision: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ₹23,731 करोड़ के गोबरधन स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी, असम को भी मिली बड़ी सौगात

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य भारत के अपने बायो-एग्रो संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है. इसमें गांवों में खेती के बाद बचने वाला बायोमास और मवेशियों के गोबर से बायोगैस तैयार करने पर जोर दिया जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 06, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:57 PM IST
Cabinet Decision: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ₹23,731 करोड़ के गोबरधन स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी, असम को भी मिली बड़ी सौगात
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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