पीएम-किसान योजना पर सरकार का बड़ा फैसला, 'समुद्र मंथन' के लिए ₹84084 करोड़ की मंजूरी...मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

Modi Cabinet decision: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज देश के किसानों के लेकर सौर ऊर्जा, खेलो इंडिया, भारत के ऑफशोर ऊर्जा संसाधनों के विकास पर कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विवी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की.
पीएम किसान के लिए सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने देश के लाखों किसानों को राहत देते हुए PM-Kisan स्कीम को साल 2030-31 तक के लिए विस्तारित कर दिया है. वर्तमान में देश के 9.49 करोड़ से अधिक किसान इस स्कीम से जुड़े हैं. सरकार ने इस स्कीम को साल 2026-27 से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए मंजूरी दे दी है. सरकार इस योजना के तहत किसानों पर 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.
PM-KISAN Continues: Strengthening Income Support for Farmers
Cabinet approves continuation of the PM-KISAN Scheme from 2026-27 to 2030-31 with a Financial Outlay of ₹ 3.15 lakh crore
The continued expansion of the PM-KISAN Scheme will enhance farmers’ capacity to invest… pic.twitter.com/JWNUPo1Agk
— PIB India (@PIB_India) July 31, 2026
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है. हर साल किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम के तहत 6000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है, जो सीधे किसानों के खातों में पहुंचती है. इस रकम को तीन किस्तों में किसानों को ट्रांसफर किया जाता है.
केंद्रीय कैबिनेट ने समुद्र मंथन योजना के लिए 84,084 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2030-31 तक का टागरेट सेट किया गया है.देश को ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, घरेलू तेल और गैस की खोज को बढ़ाने और उत्पादन को मजबूत करने के लिए, नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक नए भंडार मिलने की संभावना है.
A Major Push for India’s Offshore Energy Exploration
#Cabinet approves 'Samudra Manthan' – the National Offshore Exploration Scheme with an outlay of ₹ 84,084 crore for implementation up to FY 2030–31
It marks a landmark step towards strengthening India's energy… pic.twitter.com/XJiATj6VCc
— PIB India (@PIB_India) July 31, 2026
केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है. इसके लिए 5,070 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. देश में 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं विकसित करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच मंजूरी दी जाएगी. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जलाशयों पर सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ावा देकर स्वच्छ ऊर्जा को मजबूत करना है.
#Cabinet approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems with a total outlay of Rs.5,070 crore
The scheme envisages the development of 5,000 MW of Floating Solar Photovoltaic projects with… pic.twitter.com/mnqydWRKfn
— PIB India (@PIB_India) July 31, 2026
खेलो इंडिया मिशन को सरकार ने बढ़ावा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच खेलो इंडिया योजना स्कीम के लिए 36,441 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. सरकार देश में खेल और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने और खेल सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है.