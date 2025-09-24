30 लाख नौकर‍ियों के मौके बनेंगे, शिपबिल्डिंग सेक्‍टर के लिए 69725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी
Advertisement
trendingNow12935067
Hindi Newsबिजनेस

30 लाख नौकर‍ियों के मौके बनेंगे, शिपबिल्डिंग सेक्‍टर के लिए 69725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी

पैकेज के साथ 4.5 मिलियन ग्रॉस टन की शिपबिल्डिंग क्षमता बढ़ने, करीब 30 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 लाख नौकर‍ियों के मौके बनेंगे, शिपबिल्डिंग सेक्‍टर के लिए 69725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी

Shipbuilding Package: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीट‍िंग में समुद्री क्षेत्र के रणनीत‍िकम और आर्थिक महत्व को समझते हुए देश के शिपबिल्डिंग और समुद्री इकोसिस्टम को फिर से मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई. पैकेज के साथ 4.5 मिलियन ग्रॉस टन की शिपबिल्डिंग क्षमता बढ़ने, करीब 30 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है.

जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने का लक्ष्‍य

इस पैकेज के तहत, शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) को 31 मार्च 2036 तक 24,736 करोड़ रुपये के कुल कोष के साथ जारी रखा जाएगा. योजना का मकसद देश में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेक‍िंग क्रेडिट नोट भी शामिल है. सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नेशनल शिपबिल्डिंग मिशन भी स्थापित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई
कैबिनेट के नोट के अनुसार, यह पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में सुधार करने, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने और मजबूत मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कानूनी, कर और नीतिगत सुधार लागू करने के लिए डिजाइन किए गए चार पिलर अप्रोच को पेश करता है. इसके अलावा, इस सेक्‍टर के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड (MDF) को मंजूरी दी गई है.

इसमें भारत सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष और लोन की प्रभावी लागत कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग कैप‍िस‍िटी सुधार करने के लिए 5,000 करोड़ की ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है. इसके अलावा, 19,989 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय वाली शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SBDS) का मकसद घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक बढ़ाना, मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर को सहायता प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करना और जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बीमा सहायता सहित जोखिम कवरेज प्रदान करना है.

यह पहल महत्वपूर्ण सप्लाई चेन और समुद्री मार्गों को बेहतर बनाने के साथ नेशनल, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेगी. साथ ही, यह भारत की भू-राजनीतिक दृढ़ता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करेगी. यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' विजन को आगे बढ़ाते हुए देश को ग्लोबल शिपिंग और शिपबिल्डिंग में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करेगी. (IANS)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PM ModiCabinet meeting

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह की सड़कों पर बवाल: युवाओं का आक्रोश हिंसा में बदला, किन मांगों को लेकर भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह की सड़कों पर बवाल: युवाओं का आक्रोश हिंसा में बदला, किन मांगों को लेकर भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;