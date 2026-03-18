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Hindi Newsबिजनेसफोर लेन हाईवे,100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क, MSP का तोहफा...मोदी सरकार ने ₹54926 करोड़ की स्कीम को दिखाई हरी झंडी

फोर लेन हाईवे,100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क, MSP का तोहफा...मोदी सरकार ने ₹54926 करोड़ की स्कीम को दिखाई हरी झंडी

Cabinet Meeting:  केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में  कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर  से जुड़े स्कीम्स का ऐलान किया गया. 4 लेन हाईवे से लेकर भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को हरी झंडी दिखाई गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 18, 2026, 05:49 PM IST
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फोर लेन हाईवे,100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क, MSP का तोहफा...मोदी सरकार ने ₹54926 करोड़ की स्कीम को दिखाई हरी झंडी

Modi Cabinet: केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में चार बड़े फैसले लिए. कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर  से जुड़े स्कीम्स का ऐलान किया गया. 4 लेन हाईवे से लेकर भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को हरी झंडी दिखाई गई. सरकार ने आज करीब 54926 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें सबसे बड़ा फंड BHAVYA योजना को मिला है. सरकार ने इसके लिए 33660 करोड़ रुपये के बजट तय किया है. 

कौन-कौन सी योजना का ऐलान ?  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आज 4 बड़े फैसले लिए गए. केंद्र सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी. 33660 करोड़ रुपये के भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी मिली. इसके तहत देशभर के अलग-अलग शहरों में 100 अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे. इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2031-32 तक इसे पूरा किया जाएगा. इसका फायदा भारत के औद्योगिक सेक्टर को होगा. इस हाईटेक पार्कों में जमीन , बिजली, पानी,हाई-स्पीड कनेक्टिविटी समेत तमाम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होगी. कंपनियां यहां बस अपना मशीन डालकर प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं. 

बाराबंकी-बहराइच 4 लेन हाईवे को मंजूरी  

सरकार ने उत्तर प्रदेश को तोहफा देते हुए  बाराबंकी-बहराइच के बीच 101.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी है. 6969 करोड़ रुपये के खर्च से ये हाईवे बनेगा. इस हाईवे के बनने से 3 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा हो सकेगा.  इस हाईवे से यूपी के कई शहरों को सीधा फायदा होगा. उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. 

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किसानों को तोहफा  

सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए 11712 करोड़ रुपये से कपास एमएसपी को मंजूरी दी है. कपास पैदा करने वाले किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार  ने इस एमएसपी  रकम को मंजूरी दी है. यह फंड सीधे करोड़ों किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगा. इसके अलावा सरकार ने 2585 करोड़ रुपये के स्मॉल हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट के तहत सीमावर्ती इलाकों में बिजली आपूर्ति के लिए 1 से 25 मेगावाट के स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाएंगे.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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