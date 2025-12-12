Advertisement
Hindi Newsबिजनेसकिसानों को बल्ले-बल्ले, कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2026 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ी

किसानों को बल्ले-बल्ले, कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2026 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ी

2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा का MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:02 PM IST
Cabinet Decisions : मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दे दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को बढ़ा दिया है. किसानों को सही दाम देने के लिए सरकार ने 2018-19 के यूनियन बजट में घोषणा की थी कि सभी जरूरी फसलों का MSP, पूरे भारत में प्रोडक्शन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा. 2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा का MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.

420 रुपये का इजाफा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने इस संबंध में फैसला लिया है सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'मिलिंग कोपरा' के लिए MSP 420 रुपये बढ़ाकर 11,582 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है. जबकि 'बॉल कोपरा' के लिए 2025 के लिए 100 रुपये बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है. इसकी  कुल वित्तीय लागत 855 करोड़ रुपये होगी. उन्होंने बताया कि सहकारी एजेंसियां ​​नाफेड और NCCF कोपरा की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियां ​​होंगी.

यह भी पढ़ें : Coal Bowl of India: वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’ ; नंबर 2  भी इससे कम नहीं

ऐतिहासिक कोयला उत्पादन

केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है. वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है. देश में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है. पहले कोयले के लिए आयात पर काफी निर्भरता थी, लेकिन अब यह निर्भरता काफी कम हो गई है. पहले उत्पादन के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये आयात पर खर्च करने पड़ते थे. 

यह भी पढ़ें : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना की ये प्रकिया पूरी तरह से डिजिटल होगी. इसके साथ ही साल 2027 में होने वाली जनसंख्या जनगणना की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. इससे पहले रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना कमिश्नर द्वारा राज्यों में जनगणना कार्य निदेशालयों को सूचित किया गया था कि जनसंख्या जनगणना 2027 से पहले एक ट्रायल किया जाना है. 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली बार देश में डिजिटल सेंसस होगा, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा. आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने 2027 में होने वाली डिजिटल जनगणना (Digital Census) के लिए सरकार से करीब 14,619 करोड़ रुपये की मांग की थी. तब अनुमान जताया जा रहा था कि हर नागरिक पर करीब 102 रुपये खर्च होंगे.

