मोदी सरकार ने खोला खजाने का ताला, ₹19000 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी, रेलवे से लेकर रेयर अर्थ पर कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

मोदी सरकार ने 4 मेगा प्रोजेक्ट के लिए खजाना खोल दिया है. रेलवे के तीन मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 26, 2025, 07:14 PM IST
Modi Cabinet: मोदी सरकार ने 4 मेगा प्रोजेक्ट के लिए खजाना खोल दिया है. रेलवे के तीन मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. रेयर अर्थ के लिए सरकार ने 7000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी है.  रेयर अर्थ मैग्‍नेट्स की मैन्‍युफैक्‍चरिंग को बढ़ावा देने के साथ ही  पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का विस्तार के लिए करीब 10000 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई है. इसके साथ ही देवभूमि द्वारिका से कनलुस रेलवे लाइन को डबल करने के लिए करीब 1500 करोड़ रूपये की योजना और बदलापुर करजत रूट पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1300 करोड़ रुपये की योजना शामिल है

रेलवे के लिए सरकार ने खोला खजाना 

कैबिनेट बैठक में सरकार ने रेलवे के लिए खजाना खोला है. सरकार ने 3 फैसलों को मंजूरी दी है. जिसमें  9858 करोड़ रुपये की लागत वाली पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिली है. इसके अलावा 159 किलोमीटर लंबा देवभूमि द्वारिका (ओखा) से कनालुस डबलिंग प्रोजेक्ट को सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है.  इसके अलावा बदलापुर से करजत के बीच तीसरी और चौथी लाइन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. 65 किलोमीटर लंबे इस लाइन के लिए 1324 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.  

मल्टीट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी 

केंद्र सरकार ने 2781 करोड़ रुपए के मल्टीट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इस रेलवे प्रोजेक्ट्स की लंबाई 224 किलोमीटर होगी और यह महाराष्ट्र एवं गुजरात के चार जिलों में फैले होंगे.  इन दो प्रोजेक्ट्स में देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालूस लाइन के 141 किलोमीटर लंबे हिस्से का दोहरीकरण और बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी लाइन के 32 किलोमीटर लंबे हिस्से का दोहरीकरण शामिल है.कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक मंजूर दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे मुख्य तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र इलाके के विकास में मदद मिलेगी.  बदलापुर-कर्जत सेक्शन मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है, इसलिए तीसरी और चौथी लाइन का प्रोजेक्ट मुंबई सबअर्बन इलाके में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और यात्रियों की भीड़ को कम करने में मदद करेगा, साथ ही दक्षिणी भारत से भी कनेक्टिविटी देगा.  इस मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट से लगभग 585 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी आबादी लगभग 32 लाख है.मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव रेल संचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.  

पुणे मेट्रो रेल के लिए 9,857 करोड़ रुपये  

यूनियन कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 को 9,857 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है.  पुणे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है. लाइन 4 की लंबाई 25.5 किलोमीटर की होगी जिसमें 22 स्टेशन होंगे. जबि 4 A लाइन की लंबाई 6.1 किलोमीटर होगी और इसमें 6 स्टेशन होंगे. इस योजना के पूरा होने के बाद पुणे मेट्रो लाइन की लंबाई 100 किमी को पार कर जाएगी.  कैबिनेट फैसले के मुताबिक लाइन 2ए (वनज़–चांदनी चौक) और लाइन 2बी (रामवाड़ी–वाघोली/विट्ठलवाड़ी) की मंजूरी के बाद यह फेज-2 के तहत अप्रूव किया गया दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. इस मंजूरी के साथ ही पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 किलोमीटर से आगे बढ़ जाएगा.  अगले पांच सालों में इसे पूरा किया जाएगा.  

 रेयर अर्थ के लिए सरकार ने खोली तिजोरी, 7280 करोड़ रुपये होंगे खर्च  

 केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में रेयर अर्थ मैग्‍नेट्स के लिए 7280 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है.रेयर अर्थ मैग्‍नेट मैन्‍युफैक्चरिंग स्कीम के जरिए भारत में रेयर अर्थ के खनन से लेकर उनकी सिफाइनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. सात साल तक चलने वाली इस योजना में दुर्लभ खनिजों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है. मैन्युफैक्टरिंग से लेकर सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा. इसके तहत करीब 6000 टन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक बनाने की क्षमता को विकसित किया जाएगा. 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

