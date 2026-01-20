टोल बकाया पड़ेगा भारी! NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट को लेकर केंद्र का बड़ा फरमान

Big Update on Toll dues pending : सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवे पर टोल नियमों को और सख्त कर दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि जिन गाड़ियों पर टोल बकाया है. उन्हें रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़ी जरूरी सेवाएं नहीं मिलेंगी. इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC), फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट शामिल हैं.

क्या है बदलाव का मकसद?

ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के जरिए किए गए हैं. इस कदम का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को मजबूत करना, टोल चोरी को रोकना और हाईवे पर बिना किसी रुकावट के टोलिंग का रास्ता साफ करना है.

क्या हुआ है बदलाव?

जिन गाड़ियों पर टोल का बकाया है. अब वे फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल या जारी करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगी. कमर्शियल गाड़ियों के मामले में इन बदलावों के तहत नेशनल परमिट चाहने वाले आवेदकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे ये पक्का करें कि गाड़ी पर कोई भी बकाया टोल चार्ज पेंडिंग न हो. इन बदलावों को लागू करने के लिए सरकार ने फॉर्म 28 को भी अपडेट किया है. इसकी जरूरत NOC के लिए अप्लाई करते समय होती है. गाड़ी मालिकों को अब ये बताना होगा कि उनकी गाड़ी पर कोई बकाया टोल डिमांड पेंडिंग है या नहीं और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी देनी होगी.

ये नियम सरकार के डिजिटाइजेशन के तहत फॉर्म 28 के कुछ हिस्सों को तय ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने की भी इजाजत देंगे.

क्या होता है फॉर्म 28?

फॉर्म 28 एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों को राज्यों या जिलों के बीच ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और यह सर्टिफ़ाई करता है कि गाड़ी से जुड़ा कोई बकाया या कानूनी रुकावट नहीं है. सरकार ने यह भी कहा कि ये बदलाव मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम के भविष्य में रोलआउट को भी सपोर्ट करेंगे, जिसका मकसद नेशनल हाईवे नेटवर्क पर बिना किसी रुकावट के टोल कलेक्शन को मुमकिन बनाना है.

क्या होगा फायदा?

MLFF सिस्टम से टोल प्लाजा पर भीड़ कम होने, यात्रा की एफिशिएंसी बेहतर होने और टेक्नोलॉजी-आधारित एनफोर्समेंट के जरिए कंप्लायंस बढ़ने की उम्मीद है.