भूटान तक दौड़ेगी भारतीय रेल, इन दो शहरों को करेगी कनेक्ट, 4033 करोड़ की लागत से बनेगा 90 किमी का ट्रैक

इस प्रोजेक्ट में वर्तमान में लगभग 4033 करोड़ रुपये का निवेश किया जाने का अनुमान है और कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर होगी. इसके तहत 89 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:56 PM IST
Indo-Bhutan Railway Project: भारत और भूटान रेलवे प्रोजेक्ट पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी अपडेट दी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत और भूटान के बीच रेल कनेक्टिविटी के बारे में बताया कि ये प्रोजेक्ट भूटान के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा – पहला गेलफु, जिसे माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और दूसरा साम्ट्से, जो एक औद्योगिक शहर है. ये दोनों प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के नेटवर्क से कोकराझार और बनारहट से शुरू होंगी. इस प्रोजेक्ट में वर्तमान में लगभग 4033 करोड़ रुपये का निवेश किया जाने का अनुमान है और कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर होगी. इसके तहत 89 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा.

 

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान का अधिकांश मुक्त व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है. इसलिए, भूटानी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट और लोगों को वैश्विक नेटवर्क तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर और निर्बाध रेल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस कारण ये परियोजना शुरू की गई है, जिससे व्यापार, औद्योगिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और भूटान और भारत के बीच आर्थिक एवं सामाजिक संबंध और मजबूत होंगे.

'मेड इन इंडिया' प्रोजेक्ट 

  • भारत और भूटान के बीच दो रेलवे लाइनों के लिए कुल निवेश भारत सरकार द्वारा किया जाएगा
  • रेलवे परियोजनाओं के पीछे की तकनीक पूरी तरह से भारतीय होगी
  • भारत-भूटान रेलवे लाइन पर ट्रेनों के कोच भारत में बनाए जायेंगे

भारत-भूटान रेल परियोजना की घोषणा 

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी नई पहल हो रही है.

