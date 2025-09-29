भूटान तक दौड़ेगी भारतीय रेल, इन दो शहरों को करेगी कनेक्ट, 4033 करोड़ की लागत से बनेगा 90 किमी का ट्रैक

Indo-Bhutan Railway Project: भारत और भूटान रेलवे प्रोजेक्ट पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी अपडेट दी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत और भूटान के बीच रेल कनेक्टिविटी के बारे में बताया कि ये प्रोजेक्ट भूटान के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा – पहला गेलफु, जिसे माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और दूसरा साम्ट्से, जो एक औद्योगिक शहर है. ये दोनों प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के नेटवर्क से कोकराझार और बनारहट से शुरू होंगी. इस प्रोजेक्ट में वर्तमान में लगभग 4033 करोड़ रुपये का निवेश किया जाने का अनुमान है और कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर होगी. इसके तहत 89 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा.

#WATCH | Delhi | On the rail connectivity project between India and Bhutan, Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw says, "This project is basically connecting two very important cities of Bhutan. One is Gelephu, which is being developed as a mindfulness city. And secondly,… pic.twitter.com/tiXqxbaLNX Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 29, 2025

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान का अधिकांश मुक्त व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है. इसलिए, भूटानी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट और लोगों को वैश्विक नेटवर्क तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर और निर्बाध रेल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस कारण ये परियोजना शुरू की गई है, जिससे व्यापार, औद्योगिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और भूटान और भारत के बीच आर्थिक एवं सामाजिक संबंध और मजबूत होंगे.

'मेड इन इंडिया' प्रोजेक्ट

भारत और भूटान के बीच दो रेलवे लाइनों के लिए कुल निवेश भारत सरकार द्वारा किया जाएगा

रेलवे परियोजनाओं के पीछे की तकनीक पूरी तरह से भारतीय होगी

भारत-भूटान रेलवे लाइन पर ट्रेनों के कोच भारत में बनाए जायेंगे

भारत-भूटान रेल परियोजना की घोषणा

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी नई पहल हो रही है.