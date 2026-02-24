बैंक मर्जर को लेकर क्या है सरकार का प्लान? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा अपडेट

PSU Bank Mergers : सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन, अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है. इससे बैंकिंग सेक्टर और कर्मचारियों के बीच चल रही चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार के पास अभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के मर्जर के लिए कोई रोडमैप नहीं है. इससे पता चलता है कि कंसोलिडेशन पर अभी कोई एक्टिव सोच-विचार नहीं हो रहा है. हालांकि, एक नया बैंकिंग रिफॉर्म पैनल बैंकिंग सेक्टर के भविष्य का रिव्यू करने वाला है.

सीतारमण ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बजट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बोर्ड को एक मीडिया ब्रीफिंग में सीतारमण ने कहा कि मुझे किसी रोडमैप के बारे में पता नहीं है. ऐसा कोई रोडमैप नहीं है. उन्होंने साफ किया कि बैंक कंसोलिडेशन पर न तो बजट की तैयारियों के दौरान चर्चा हुई और न ही हाल की बातचीत में इसे उठाया गया है. हालांकि, विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर प्रस्तावित हाई-लेवल कमेटी बैंकिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी. उन्होंने कहा कि बैंक कंसॉलिडेशन यहां कोई विषय नहीं था, न ही बजट से पहले ये कोई विषय था. लेकिन जो कमेटी अब बनाई जा रही है. एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जाने के बाद वे भारतीय बैंकिंग को मजबूत करने के हर पहलू पर गौर करेंगे.

सीतारमण ने बजट भाषण में क्या कहा था?

यूनियन बजट 2026-27 में सीतारमण ने भारत के बैंकिंग सेक्टर का पूरी तरह से रिव्यू करने और इसे देश के ग्रोथ टारगेट के साथ जोड़ने के लिए ‘विकसित भारत' के लिए बैंकिंग पर हाई लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है. साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनक्लूजन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी सुरक्षित रखा है. उन्होंने कहा था कि कमेटी से एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को लेकर उम्मीद है. इसका मकसद ऐसे मेगा लेंडर्स बनाना है जो एक डेवलप्ड भारत की फाइनेंसिंग जरूरतों को पूरा कर सके.

बड़े फाइनेंशियल सेक्टर सुधारों के हिस्से के तौर पर बजट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) को रीस्ट्रक्चर करने का भी प्रस्ताव रखा गया. ताकि पब्लिक सेक्टर NBFCs में स्केल हासिल किया जा सके और एफिशिएंसी में सुधार किया जा सके. बता दें, REC सरकारी पावर सेक्टर लेंडर PFC की एक सब्सिडियरी है और दोनों इंस्टीट्यूशन पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में अहम भूमिका निभाते हैं. मार्च 2019 में PFC ने सरकार को 14,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर करके REC में मेजॉरिटी स्टेक का एक्विजिशन पूरा किया था. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से मंजूरी के बाद PFC ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ 103.94 करोड़ शेयर 139.50 रुपये प्रति शेयर पर खरीदे थे.

बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ पर कमेंट करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि बैंकों के पास काफी कैपिटल है और वे अगले चार से पांच साल तक क्रेडिट ग्रोथ बनाए रखने में सक्षम हैं. इससे इकोनॉमी की फाइनेंसिंग जरूरतों को सपोर्ट मिलेगा.