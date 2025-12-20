Advertisement
क्या पुरानी पेंशन की होगी वापसी? ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा बयान

Old Pension Scheme : OPS भारत की सबसे पुरानी पेंशन योजना है. ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, जिसमें हर वेतन आयोग में पेंशन स्लैब को संशोधित किया जाता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:38 PM IST
Old Pension Scheme : देशभर में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग केंद्र सरकार और राज्यों पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने का दबाव डाल रहा है. राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित कई राज्यों ने OPS को बहाल कर दिया है. लेकिन क्या केंद्र सरकार भी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को खत्म करके देश भर में OPS लागू करने पर विचार कर रही है? सोमवार 15 दिसंबर, 2025 को संसद में वित्त मंत्रालय से यही सवाल पूछा गया था.

क्या सरकार NPS और UPS की जगह OPS लागू करना चाहती है?

सांसद एंटो एंटनी, अमरा राम, उत्कर्ष वर्मा मधुर और इमरान मसूद के प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 'नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है.'

OPS भारत की सबसे पुरानी पेंशन योजना है. ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, जिसमें हर वेतन आयोग में पेंशन स्लैब को संशोधित किया जाता है.  केंद्र सरकार ने OPS को खत्म कर दिया और 1 जनवरी, 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की थी.

केंद्र ने सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS लॉन्च किया, जिसे वे 1 अप्रैल, 2025 से चुन सकते थे. इसमें OPS और NPS दोनों के कंपोनेंट शामिल हैं. ये कर्मचारियों को 10 साल की सर्विस पूरी होने पर 10,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीड पेंशन देता है. केंद्र सरकार ने NPS सब्सक्राइबरों को NPS से UPS में स्विच करने और UPS से वापस NPS में स्विच करने का ऑप्शन भी दिया था, जिसकी समय सीमा 30 नवंबर, 2025 थी.

यह भी पढ़ें : सस्‍ती दवा मुहैया कराने के ल‍िए ट्रंप का नया दांव, इन कंपन‍ियों से कर ली यह डील

सांसदों ने ये भी पूछा कि क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू किया है? 

राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 (PFRDA) (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एग्जिट और विड्रॉल) रेगुलेशन, 2015 और अन्य संबंधित रेगुलेशन के मुताबिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. 

क्या UPS में कोई गड़बड़ी है?

UPS से जुड़े सवालों में चार सांसदों ने पूछा कि क्या यह सच है कि UPS सब्सक्राइबर कर्मचारियों की नौकरी के दौरान सैलरी से काटा गया कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के बाद उन्हें वापस नहीं किया जाएगा. सांसदों ने ये भी पूछा कि क्या UPS में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं. चौधरी ने बताया कि एक बार जब UPS का भुगतान शुरू हो जाता है, तो कर्मचारियों की सर्विस के दौरान सैलरी से काटे गए कंट्रीब्यूशन को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है.

Gaurav Singh

Old Pension SchemeNPSUPS

