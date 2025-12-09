Advertisement
इनकम टैक्स, GST के बाद मोदी सरकार इस बड़े बदलाव की तैयारी में...टैक्सपेयर्स ध्यान दें!

फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान केंद्र सरकार ने आम आदमी के हाथों में ज्यादा कैश देकर खपत को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में रेट को तर्कसंगत बनाने और सरलीकरण जैसे सुधार किए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:22 PM IST
 Major reforms in Taxation System : देशवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारतीय टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों की तैयारी कर रही है. देश में GST सुधारों के बाद एक बड़े बदलाव के तहत सरकार कस्टम सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने जा रही है. हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कस्टम में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है ताकि लोगों और बिजनेस को ये प्रक्रिया मुश्किल न लगे. 

सीतारमण ने नए बदलावों पर क्या कहा?

हाल ही में एक बड़ी घोषणा में, उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स सिस्टम में किए गए सफल बदलाव, (पारदर्शिता, फेसलेस असेसमेंट और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन) अब कस्टम पर भी लागू किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि फोकस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी दखल को कम करने, सामान की क्लीयरेंस में तेजी लाने और मनमानी को खत्म करने पर है.

यह भी पढ़ें : 3 साल में गोल्ड की प्राइस 139% बढ़ीं, निवेशकों को क्या करना चाहिए?

GST सुधारों के बाद आगे क्या?

सीतारमण ने HT लीडरशिप समिट में कहा था कि हमें कस्टम में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है. हमें कस्टम को आसान बनाने की जरूरत है. ताकि लोगों को यह न लगे कि इसका पालन करना मुश्किल है. इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता के मामले में इनकम टैक्स की खूबियों को कस्टम साइड में लाने की जरूरत है और कहा कि प्रस्तावित सुधार व्यापक होंगे और इसमें कस्टम ड्यूटी रेट को तर्कसंगत बनाना शामिल होगा. इस संबंध में घोषणाएं आने वाले बजट में की जा सकती हैं, ये शायद 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...

