IDBI Bank Stake Sale: सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में अपनी ह‍िस्‍सेदारी बेचे जाने का काफी समय से प्‍लान क‍िया जा रहा है. अब खबर है क‍ि सरकार अपनी ह‍िस्‍सेदारी बेचने के प्रोसेस को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने करने की तैयारी में है. सरकार को उम्‍मीद है क‍ि इस प्रोसेस को 31 मार्च 2026 तक पूरा कर ल‍िया जाएगा. फाइनेंश‍िय सर्व‍िस सेक्रेटरी एम. नागराजू ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के साइडलाइन पर कहा कि यह प्रोसेस प्‍लान के ह‍िसाब से चल रहा है.

अक्टूबर से दिसंबर के बीच आएंगी फाइनेंश‍ियल ब‍िड!

सरकार की तरफ से पहले ही आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की ड्यू डिलिजेंस पूरी कर ल‍िया है. इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच फाइनेंश‍ियल ब‍िड आमंत्रित करने का प्‍लान है. सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि एलआईसी (LIC) के पास बैंक में 49.24 प्रतिशत की ह‍िस्‍सेदारी है. दोनों मिलकर बैंक की कुल 60.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं. यह प्रोसेस 2022 में शुरू हुआ था.

खरीदारों की दौड़ में शाम‍िल हैं ये द‍िग्‍गज

ईटी में प्रकाश‍ित रिपोर्ट के अनुसार संभावित खरीदारों में दुबई का एमिरेट्स एनबीडी और कनाडाई अरबपति प्रेम वात्सा शामिल हैं. बैंक में ह‍िस्‍सेदारी की ब‍िक्री से सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्‍मीद है. नागराजू ने यह भी बताया क‍ि दूसरे सरकारी बैंकों में भी ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिये हिस्सेदारी बेची जाएगी. अगले चार साल में पांच पब्लिक सेक्टर बैंकों में 20 प्रतिशत शेयर बेचने का प्‍लान है.

इन 5 बैंकों में भी शेयर बेचने की तैयारी

ज‍िन बैंकों के शेयर की ब‍िक्री की जाएगी उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक हैं. हर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को धीरे-धीरे 75 प्रतिशत या इससे नीचे लाये जाने का प्‍लान है. सरकार की तरफ से यह कदम सेबी (SEBI) के नियम का पालन करने के लिए उठाया जा रहा है. सेबी के नियम के अनुसार लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम 25 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग होनी चाहिए.

फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के लिए ड‍िसइनवेस्‍टमेंट का टारगेट 47,000 करोड़ रुपये है. आईडीबीआई बैंक और LIC की बिक्री से यह टारगेट पार हो सकता है. सरकार का कहना है कि बाजार की स्थिति अनुकूल है, इसलिए प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है. सरकार के इस कदम से इकोनॉमी को रफ्तार म‍िलेगी और निवेशकों का व‍िश्‍वास बढ़ेगा.