Budget 2026: बजट में मैरिड कपल्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा! शादीशुदा जोड़ों को राहत पैकेज की तैयारी?

Budget 2026: बजट में मैरिड कपल्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा! शादीशुदा जोड़ों को राहत पैकेज की तैयारी?

 रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय एक ऑप्शनल जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है. ये सिस्टम पति और पत्नी दोनों को मिलकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत देगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:47 PM IST
Budget 2026: बजट में मैरिड कपल्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा! शादीशुदा जोड़ों को राहत पैकेज की तैयारी?

Relief for Married Taxpayers :  मोदी सरकार यूनियन बजट 2026 से पहले शादीशुदा टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय एक ऑप्शनल जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है. ये सिस्टम पति और पत्नी दोनों को मिलकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत देगा. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इससे उन परिवारों को सबसे अधिक फायदा होगा जिनमें सिर्फ एक ही कमाने वाला सदस्य है. अभी, ऐसे परिवार बिना कमाने वाले जीवनसाथी की टैक्स छूट और स्लैब बेनिफिट्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे टैक्स का बोझ अधिक होता है.

क्या हैं टैक्स के नियम?

  • अभी, भारत का टैक्स सिस्टम शादीशुदा और बिना शादीशुदा लोगों के बीच कोई फर्क नहीं करता है.

  • पति-पत्नी पर अलग-अलग PAN, छूट और कटौतियों के साथ अलग-अलग टैक्स लगता है.

  • अगर पत्नी की कोई इनकम नहीं है, तो उसकी बेसिक छूट की लिमिट इस्तेमाल नहीं हो पाती है.

इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सुझाव दिया है कि भारत को जॉइंट टैक्स फाइलिंग का ऑप्शन शुरू करना चाहिए. USA और जर्मनी में जहां एक परिवार को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट माना जाता है, वहीं सिस्टम लागू होता है.

बढ़ाई जा सकती है बेसिक छूट की लिमिट

जॉइंट टैक्सेशन के तहत पति और पत्नी की कुल इनकम पर एक साथ टैक्स लगेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेसिक छूट की लिमिट बढ़ाई जा सकती है. होम लोन के ब्याज, मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरे भत्तों के लिए कटौतियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है. अगर दोनों पति-पत्नी कमाते हैं, तब भी वे अलग-अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं.

सरचार्ज पर मिलेगी राहत!

मोदी सरकार सरचार्ज पर राहत दे सकती है. ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी, 50 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर सरचार्ज लगता है, लेकिन जॉइंट टैक्सेशन के तहत ये लिमिट बढ़ाकर 75 लाख रुपये या उससे अधिक की जा सकती है. सरचार्ज में बढ़ोतरी से अधिक टैक्स ब्रैकेट वाले परिवारों को भी बड़ी राहत मिल सकती है. यूनियन बजट 2026-27 को 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी. बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसे भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा.

FAQs

सवाल : जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम क्या है?
उत्तर: जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम के तहत पति और पत्नी अपनी कुल इनकम को जोड़कर एक साथ Income Tax Return (ITR) फाइल कर सकेंगे.

सवाल : क्या यह सिस्टम सभी के लिए अनिवार्य होगा?

उत्तर: नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑप्शनल (Optional) होगा. कपल्स चाहें तो अलग-अलग या जॉइंट टैक्स फाइल कर सकेंगे.

सवाल : जॉइंट टैक्सेशन से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा?

उत्तर: उन परिवारों को जिनमें

  • सिर्फ एक ही कमाने वाला सदस्य है

  • दूसरा जीवनसाथी बिना इनकम का है

  • ऐसे मामलों में अभी बेसिक छूट की लिमिट बेकार चली जाती है

सवाल : अभी भारत में शादीशुदा टैक्सपेयर्स पर टैक्स कैसे लगता है?

उत्तर: 

  • शादीशुदा और अविवाहित टैक्सपेयर्स में कोई फर्क नहीं

  • पति-पत्नी का टैक्स अलग-अलग PAN पर लगता है

  • छूट और कटौतियां भी अलग-अलग मिलती हैं

सवाल :जॉइंट टैक्सेशन में बेसिक छूट की लिमिट बढ़ेगी?

उत्तर: हां, रिपोर्ट्स के अनुसार बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जिससे कुल टैक्स बोझ कम होगा.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

