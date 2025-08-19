मोदी सरकार के नए GST प्लान से क्या सस्ता होगा लोन? RBI की अगली चाल पर टिकी सबकी नजर
भारत की आर्थिक नीति में सबसे अहम सुधारों में से एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बदलाव माना जा रहा है. मोदी सरकार के अगले चरण के जीएसटी सुधारों ने न केवल उद्योग जगत बल्कि आम उपभोक्ताओं और वित्तीय बाजारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 05:15 PM IST
भारत की आर्थिक नीति में सबसे अहम सुधारों में से एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बदलाव माना जा रहा है. मोदी सरकार के अगले चरण के जीएसटी सुधारों ने न केवल उद्योग जगत बल्कि आम उपभोक्ताओं और वित्तीय बाजारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सुधार खुदरा महंगाई पर असर डालकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को ब्याज दरें घटाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? और अगर हां, तो इसका असर उपभोक्ताओं की जेब से लेकर देश की आर्थिक रफ्तार तक पर कैसा होगा?

प्रस्तावित सुधारों के तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है. इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा और महंगाई का दबाव कम होगा. आनंद राठी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री व कार्यकारी निदेशक सुजान हजरा का मानना है कि अगर जीएसटी दरों में कटौती का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, तो खुदरा महंगाई में राहत देखने को मिल सकती है. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि समग्र असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन सुधारों का सरकार की राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ता है.

राजस्व पर दबाव और नए टैक्स स्लैब का असर
अगर दरों में कटौती से सरकार की कमाई घटती है, तो राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है. यह घाटा लंबे समय में महंगाई पर उल्टा दबाव डाल सकता है. हालांकि, अगर सुधार रेवेन्यू-न्यूट्रल रहते हैं, तो स्थिति अलग होगी. हजरा के मुताबिक, सरकार द्वारा सिन उत्पादों और लग्जरी सामान पर नया 40% टैक्स स्लैब बनाने का प्रस्ताव, अन्य जगहों पर दरों में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है. इससे टैक्स का बोझ अलग-अलग उपभोक्ता वर्गों में बांटा जाएगा, न कि कुल मिलाकर कम होगा.

यह भी पढ़ें- नई कार-बाइक पर लग रहा कितना GST? कहां चुकाना पड़ेगा भारी टैक्स, खरीदने से पहले जरूर जान लें

F&B कैटेगरी से मिलेगी राहत?
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की लीड इकॉनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा का कहना है कि अगर जीएसटी सुधारों का असर पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) महंगाई में एक साल की अवधि में 50-60 बेसिस प्वॉइंट तक की गिरावट देखी जा सकती है. इसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि फूड एंड बेवरेज (F&B) कैटेगरी के कई सामान 12% से घटकर 5% स्लैब में आ जाएंगे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी 2026 से सीपीआई बास्केट में बदलाव होने की संभावना है, जिससे F&B का वेटेज कम हो जाएगा और इस सुधार का असर थोड़ा घट सकता है.

RBI के मूड पर कितना असर?
अब सबसे अहम सवाल क्या आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगाई में राहत मिलने पर केंद्रीय बैंक विकास (Growth) को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान देगा. चोक्कलिंगम जैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगली पॉलिसी मीटिंग में दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है, जो शेयर बाजार के लिए बड़ा बूस्टर साबित होगा. हजरा का कहना है कि भले ही जीएसटी पुनर्गठन का असर मामूली डिसइन्फ्लेशनरी या रेवेन्यू-न्यूट्रल हो, लेकिन वर्तमान हालात में पहले से ही आरबीआई के पास 25–75 बेसिस प्वॉइंट तक रेट कट करने की गुंजाइश है. यानी जीएसटी सुधार कोई अतिरिक्त बड़ा स्पेस नहीं देते, लेकिन हालात पहले से ही दर कटौती के लिए अनुकूल हैं.

बाजार और निवेशक क्या मानें?
रेलीगेयर ब्रोकिंग के एसवीपी (रिसर्च) अजीत मिश्रा का कहना है कि जीएसटी सुधारों का महंगाई कम करने में पॉजिटिव असर तो होगा, लेकिन इसका पूरा असर अगले कुछ महीनों से लेकर तिमाहियों में सामने आएगा. इसलिए सिर्फ जीएसटी सुधारों को दर कटौती से जोड़ना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा कि अगर आरबीआई को लगता है कि विकास दर उसकी उम्मीद से कम है, तो वह जीएसटी सुधारों से अलग होकर भी प्री-एम्प्टिव दर कटौती कर सकता है.

