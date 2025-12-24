Cabinet Decisions: 43 रेलवे प्रोजेक्ट, हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी...मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

Cabinet Decisions : मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है. ये बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद कही है. मंत्री ने एयरपोर्ट, बंदरगाहों, राजमार्गों और रेलवे में मंजूर की गई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी दी है. वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने बागडोगरा, बिहटा, वाराणसी और कोटा में एयरपोर्ट विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी. इसमें कुल 7,339 करोड़ रुपये का निवेश होगा. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का मकसद क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.

पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर में सरकार ने महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन में एक बड़े बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है. साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री विकास सुधारों के लिए कुल 1,45,945 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. वैष्णव ने कहा कि इन कदमों से भारत की समुद्री क्षमता और लॉजिस्टिक्स दक्षता में काफी सुधार होगा.

हाईवे सेक्टर में 1,97,644 करोड़ रुपये का निवेश

उन्होंने कहा कि हाईवे सेक्टर में सबसे ज्यादा 1,97,644 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. मंजूर किए गए कामों में 936 किमी के आठ नेशनल हाई-स्पीड रोड प्रोजेक्ट, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत विस्तार और पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में स्ट्रेटेजिक सड़क विकास शामिल हैं. मंजूर किए गए प्रमुख कॉरिडोर और बाईपास में पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर, जीरकपुर बाईपास, शिलांग-सिलचर कॉरिडोर, JNPT तक छह-लेन कनेक्टिविटी और तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार और असम में कई चार और छह लेन परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें कटक और भुवनेश्वर में रिंग रोड भी शामिल हैं.

43 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी

उन्होंने कहा कि 5,869 किमी नई लाइनों और मल्टी-ट्रैकिंग को कवर करने वाली 43 रेलवे परियोजनाओं को 1,52,583 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा, 'इन परियोजनाओं से भीड़ कम होने, माल ढुलाई में सुधार और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है.' वैष्णव ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में शुरू की गई इंफ्रास्ट्रक्चर पहल सरकार का विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी बनाने, रोजगार पैदा करने और लगातार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-IVA को मंजूरी दे दी है. ये राजधानी के मास रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण विस्तार है. मंजूर योजना के तहत तीन साल की प्रोजेक्ट अवधि में 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड होंगे.