₹3033 करोड़ के 'भव्या रसायन' स्कीम को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 46 KM रेलवे लाइन के लिए 1264 करोड़

Modi Cabinet Decision: केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट बैठक के दौरान दो बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 3033 करोड़ रुपये से भव्य रसायन योजना’ यानी Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में ‘भव्य रसायन योजना’ के लिए 3,030 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इस योजना का मकसद देश में रासायनिक उद्योगा को बढ़ावा देना, उनके लिए इकोसिस्टम तैयार करना है.
इस योजना के तहत सरकार कैमिकल सेक्टर में भारत को आत्मिनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगी. रसायन के आयात को कम करने की दिशा में काम होगा और देश में रसायन आधारित उद्योगों के लिए इकोसिस्टम और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. देस में कैमिकल पार्क, सेफ्टी एंड वेस्ट ट्रीटमेंट जैसे प्लांट तैयार होंगे.
सरकार ने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. 46 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के विस्तार के लिए सरकार ने 1,264 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. सरकार ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी-गुंटकल रेल लाइन के विस्तार के लिए इस रकम को मंजूरी दी है. इस रेल लाइन को अगले 3 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है. इस रेल लाइन के विस्तार से बल्लारी-होसपेटे के स्टील और सीमेंट क्लस्टर को मजबूत सप्लाई चेन स्थापित करने में मदद मिलेगी.