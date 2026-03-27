Advertisement
trendingNow13155599
Hindi Newsबिजनेसआम आदमी को बड़ी राहत! एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती के बाद कमर्शियल LPG पर बड़ा ऐलान

आम आदमी को बड़ी राहत! एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती के बाद कमर्शियल LPG पर बड़ा ऐलान

India LPG Crisis Update: सरकार की तरफ से एक्‍साइज ड्यूटी को घटाने का फैसला क‍िये जाने के बाद कमर्श‍ियल एलपीजी का आवंटन बढ़ा द‍िया गया है. सरकार के इस कदम से भी आम आदमी ने राहत की सांस ली है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़ाया गया. (File Photo)
19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़ाया गया. (File Photo)

LPG Crisis: केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर आम आदमी को राहत द‍िये जाने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी का एक्‍स्‍ट्रा 20% आवंटन देने की घोषणा की गई है. अब कमर्श‍ियल एलपीजी का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन क्राइस‍िस से पहले के 70% के लेवल पर पहुंच जाएगा. सरकार ने यह कदम होर्मुज स्‍ट्रेट में प‍िछले चार हफ्ते से चल रही आवागमन संबंध‍ी द‍िक्‍कतों को लेकर उठाया है. होर्मुज में पाबंदी से तेल और गैस की सप्‍लाई पर असर पड़ा है.

एलपीजी संकट गहराने पर सरकार की तरफ से 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर की एलपीजी सप्‍लाई को घटाकर घरेलू स‍िलेंडर की सप्‍लाई को तवज्‍जो दी गई थी. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस म‍िन‍िस्‍ट्री के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में च‍िट्ठी ल‍िखी है. उन्‍होंने च‍िट्ठी में ल‍िखा, मौजूदा 50% आवंटन के अलावा अब एक्‍स्‍ट्रा 20% का प्रपोजल है. इससे कमर्शियल एलपीजी का कुल ड‍िस्‍ट्रब्‍यूशन पहले के लेवल का 70% हो जाएगा.

पीएनजी पर शिफ्ट करने को लेकर सरकार का फोकस

इस बदलाव के तहत स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई (रंगाई), केमिकल्स और प्लास्टिक इंडस्‍ट्री शाम‍िल हैं. नीरज म‍ित्‍तल ने ल‍िखा, मैं सभी राज्‍यों से आग्रह करता हूं यद‍ि उन्‍होंने ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन नहीं ल‍िया है तो वे 10% रिफॉर्म-बेस्ड ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन को तुरंत ले लें. सरकार की तरफ से कमर्श‍ियल प्रतिष्ठानों जैसे रेस्‍टोरेंट आद‍ि को पीएनजी (PNG) की तरफ शिफ्ट करने के ल‍िए बढ़ावा दे रही है. साथ ही राज्यों से स‍िटी गैस ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन (City Gas Distribution) के ल‍िए मंजूर‍ियां तेज करने और पाइपलाइन बिछाने की फीस को माफ करने के ल‍िए कह रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्‍साइज ड्यूटी

इससे पहले सरकार ने आम आदमी को राहत देने के ल‍िए पेट्रोल और डीजल पर दी जाने वाली एक्‍साइज ड्यूटी को 10-10 रुपये घटा द‍िया है. इसके बाद पेट्रोल पर एक्‍साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपये लीटर और डीजल पर 0 हो गई है. अभी तक सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 10 रुपये लीटर की एक्‍साइज ड्यूटी ली जा रही थी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
Petrol Diesel News
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
India Oil Price
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
Iran war
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
ससुराल में दूल्हे को मिला वो तोहफा भी कश्मीरियों ने दान दिया, शुक्रिया कह रहा ईरान
india iran news
ससुराल में दूल्हे को मिला वो तोहफा भी कश्मीरियों ने दान दिया, शुक्रिया कह रहा ईरान
LIVE News: मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ाया LPG का कोटा, अब 70 फीसदी होगा कोटा
Petrol price
LIVE News: मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ाया LPG का कोटा, अब 70 फीसदी होगा कोटा
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
ISIS
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस
congress
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस