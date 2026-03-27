LPG Crisis: केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर आम आदमी को राहत द‍िये जाने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी का एक्‍स्‍ट्रा 20% आवंटन देने की घोषणा की गई है. अब कमर्श‍ियल एलपीजी का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन क्राइस‍िस से पहले के 70% के लेवल पर पहुंच जाएगा. सरकार ने यह कदम होर्मुज स्‍ट्रेट में प‍िछले चार हफ्ते से चल रही आवागमन संबंध‍ी द‍िक्‍कतों को लेकर उठाया है. होर्मुज में पाबंदी से तेल और गैस की सप्‍लाई पर असर पड़ा है.

एलपीजी संकट गहराने पर सरकार की तरफ से 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर की एलपीजी सप्‍लाई को घटाकर घरेलू स‍िलेंडर की सप्‍लाई को तवज्‍जो दी गई थी. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस म‍िन‍िस्‍ट्री के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में च‍िट्ठी ल‍िखी है. उन्‍होंने च‍िट्ठी में ल‍िखा, मौजूदा 50% आवंटन के अलावा अब एक्‍स्‍ट्रा 20% का प्रपोजल है. इससे कमर्शियल एलपीजी का कुल ड‍िस्‍ट्रब्‍यूशन पहले के लेवल का 70% हो जाएगा.

पीएनजी पर शिफ्ट करने को लेकर सरकार का फोकस

इस बदलाव के तहत स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई (रंगाई), केमिकल्स और प्लास्टिक इंडस्‍ट्री शाम‍िल हैं. नीरज म‍ित्‍तल ने ल‍िखा, मैं सभी राज्‍यों से आग्रह करता हूं यद‍ि उन्‍होंने ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन नहीं ल‍िया है तो वे 10% रिफॉर्म-बेस्ड ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन को तुरंत ले लें. सरकार की तरफ से कमर्श‍ियल प्रतिष्ठानों जैसे रेस्‍टोरेंट आद‍ि को पीएनजी (PNG) की तरफ शिफ्ट करने के ल‍िए बढ़ावा दे रही है. साथ ही राज्यों से स‍िटी गैस ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन (City Gas Distribution) के ल‍िए मंजूर‍ियां तेज करने और पाइपलाइन बिछाने की फीस को माफ करने के ल‍िए कह रही है.

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पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्‍साइज ड्यूटी

इससे पहले सरकार ने आम आदमी को राहत देने के ल‍िए पेट्रोल और डीजल पर दी जाने वाली एक्‍साइज ड्यूटी को 10-10 रुपये घटा द‍िया है. इसके बाद पेट्रोल पर एक्‍साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपये लीटर और डीजल पर 0 हो गई है. अभी तक सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 10 रुपये लीटर की एक्‍साइज ड्यूटी ली जा रही थी.