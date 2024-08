मोदी सरकार ने बिहार को दिया एक और बड़ा तोहफा, इस जिले में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट

Good News for Bihar: केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में एक और एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2962 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में हवाई अड्डा परियोजनाओं की मंजूरी दी है.

उन्होंने आगे कहा कि बागडगोरा हवाई अड्डे पर 1549 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नए सिविल एन्क्लेव को मंजूरी दी गई है. वहीं, इस परियोजना में A-321 किस्म के विमानों के लिए उपयुक्त 10 पार्किंग स्थलों वाला एक ‘एप्रन’ भी बनाया जाएगा. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बिहार के बिहटा में एक नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 1413 करोड़ रुपये है. बिहटा में A-321, B-737-800, A-320 किस्म के विमानों के लिए उपयुक्त 10 पार्किंग स्थलों वाले एक ‘एप्रन’ का निर्माण किया जाना है.

सरकार ने दी मंजूरी

सरकार की ओर से पीआईबी पर रिलीज प्रेस नोट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1413 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बिहटा, पटना, बिहार में एक नए सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

