BSNL Share Price: भारत सरकार की तरफ से बीएसएनएल (BSNL) हालत में सुधार करने और उसे मजबूत कंपनी बनाने के लि‍ए लगातार काम क‍िया जा रहा है. सरकार की तरफ से प‍िछले कुछ महीने में बीएसएनएल के ल‍िए कई र‍िवाइवल पैकेज का भी ऐलान क‍िया गया है. इसी क्रम में अब सरकार ने बीएसएनएल (BSNL) के ल‍िए साल 2025 में 6,982 करोड़ रुपये की एड‍िशनल कैपेक्‍स सपोर्ट (Capex) देने के लिए मंजूरी दी है. यह जानकारी सरकार की तरफ से संसद में दी गई.

अब तक कुल 3.22 लाख करोड़ की मदद

इससे पहले भी सरकार की तरफ से बीएसएनएल (BSNL) के ल‍िए कई बार आर्थिक मदद मुहैया करायी जा चुकी है. सरकार की तरफ से इससे पहले 2019 में 69,000 करोड़ रुपये का र‍िवाइवल पैकेज द‍िया गया. 2022 में 1.64 लाख करोड़ रुपये और 2023 में 4G व 5G स्पेक्ट्रम के लिए 89,000 करोड़ रुपये दिए गए. अब तक सरकार की तरफ से कुल 3.22 लाख करोड़ रुपये की मदद बीएसएनएल (BSNL) को दी जा चुकी है. इसका ही असर है क‍ि 2024-25 की तीसरी और चौथी तिमाही में बीएसएनएल (BSNL) ने क्रमशः 262 करोड़ और 280 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफ‍िट दर्ज क‍िया है.

बीएसएनएल की 91281 साइट चालू हालत में

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया क‍ि हाल‍िया 6,982 करोड़ रुपये की नई मदद बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क (BSNL 4G Network) को देशभर में फैलाने के ल‍िए दी गई है. 31 जुलाई तक बीएसएनएल (BSNL) की तरफ से 96,300 4जी साइट स्‍थाप‍ित की गई हैं. इनमें से 91,281 साइट चालू हालत में हैं. मंत्री ने यह भी बताया क‍ि रीवाइवल पैकेज की वजह से बीएसएनएल को 2020-21 से ऑपरेट‍िंग प्रॉफ‍िट होने लगा है.

4G और 5G नेटवर्क का विस्तार करना मकसद

बीएसएनएल (BSNL) की मदद करने का मकसद बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार करना है. कंपनी देशभर में स्वदेशी तकनीक पर बेस्‍ड 4G नेटवर्क लगा रही है. अब तक 96,300 से अधिक 4G साइट लगाई जा चुकी हैं और इसमें से ज्‍यादातर चालू हालत में हैं. 4G नेटवर्क के पूरी तरह शुरू होने के बाद सरकार का प्‍लान 5G नेटवर्क को शुरू करने का है. आपको बता दें बीएसएनएल की तरफ से अपनी सर्व‍िस को बेहतर करने पर भी फोकस क‍िया जा रहा है.

हाल ही में दिल्ली में 4G और तमिलनाडु में eSIM सर्व‍िस शुरू की गई है. कंपनी ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नए और आकर्षक प्लान भी पेश क‍िये हैं. इसके तहत सरकार की तरफ से बीएसएनएल (BSNL) के लिए कुछ टारगेट भी तय क‍िये गए हैं. इनमें मोबाइल कस्‍टमर की संख्‍या को 50% बढ़ाना और फिक्स्ड-लाइन रेवेन्‍यू को भी बढ़ाना शाम‍िल है. इसके अलावा भारतनेट प्रोजेक्‍ट के तहत निर्मित बेस‍िक स्‍ट्रक्‍चर का उपयोग करने के लिए बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय कर दिया गया है.