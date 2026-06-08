/सरकार का बड़ा फैसला; सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 की गई, जानिए जनता पर क्या होगा असर?

सरकार के मुताबिक, वर्ष 2022 से अब तक LPG सब्सिडी पर लगभग 52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद तेल विपणन कंपनियों को हर 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का नुकसान हो रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल भी लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं. वर्तमान में पेट्रोल पर लगभग 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 30 रुपये प्रति लीटर का अंडर-रिकवरी (नुकसान) हो रहा है. उनके अनुसार कुल मिलाकर तेल कंपनियों को प्रतिदिन 600-700 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. LPG के अलावा तेल कंपनियों ने पिछले महीने चार चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. वहीं, CNG की कीमतों में भी 6 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है.