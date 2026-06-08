/सरकार का बड़ा फैसला; सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 की गई, जानिए जनता पर क्या होगा असर?

Ujjwala LPG Cylinders : केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या में बड़ी कटौती कर दी. अब योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना केवल 4 सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर मिलेंगे। इससे पहले यह संख्या 9 थी.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एडिशनल सचिव प्रवीण मल खनूजा ने बताया कि ये फैसला उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत वार्षिक खपत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सरकार का मानना है कि अधिकांश लाभार्थी सालभर में लगभग इतनी ही गैस का इस्तेमाल करते हैं.
गौरतलब है कि मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शुरुआत में लाभार्थियों को हर साल 12 सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर दिए जाते थे. पिछले वर्ष इस संख्या को घटाकर 9 कर दिया गया था और अब इसे और कम करके 4 कर दिया गया है. सरकार ने मई 2022 में क्लीन फ्यूल को बढ़ावा देने और रसोई गैस को किफायती बनाने के लिए प्रति 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी शुरू की थी. यह राशि सिलेंडर खरीदने के बाद सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है.
अक्टूबर 2023 में इस सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया था. 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों पर भी अनुपातिक लाभ दिया जाता है.
ये फैसला ऐसे समय में आया है जब रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत पिछले तीन महीनों में दो बार बढ़कर कुल 89 रुपये महंगी हो चुकी है. 7 जून को हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर पहुंच गई है. हालांकि, 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को यह सिलेंडर 642 रुपये में मिलता है. प्रवीण मल खनूजा ने कहा कि सरकार के अनुमान के अनुसार एक LPG सिलेंडर की आपूर्ति लागत करीब 1,600 रुपये है. इस लिहाज से उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर लगभग 1,000 रुपये की सहायता मिल रही है.
उन्होंने बताया कि 7 जून को LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. उनके अनुसार यह बढ़ोतरी प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 1 रुपये और पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए करीब 20 पैसे प्रतिदिन के बराबर है.
सरकार के मुताबिक, वर्ष 2022 से अब तक LPG सब्सिडी पर लगभग 52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद तेल विपणन कंपनियों को हर 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का नुकसान हो रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल भी लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं. वर्तमान में पेट्रोल पर लगभग 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 30 रुपये प्रति लीटर का अंडर-रिकवरी (नुकसान) हो रहा है. उनके अनुसार कुल मिलाकर तेल कंपनियों को प्रतिदिन 600-700 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. LPG के अलावा तेल कंपनियों ने पिछले महीने चार चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. वहीं, CNG की कीमतों में भी 6 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है.