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सरकार का बड़ा फैसला; सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 की गई, जानिए जनता पर क्या होगा असर?

अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना केवल 4 सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर मिलेंगे. इससे पहले यह संख्या 9 थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 08, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:59 PM IST
सरकार का बड़ा फैसला; सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 की गई, जानिए जनता पर क्या होगा असर?
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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