Advertisement
trendingNow12950570
Hindi Newsबिजनेस

एक ही सुरंग में फर्राटा भरेंगी कारें और रेल, मोदी सरकार इन 3 रूट पर बनाएगी 'स्पेशल टनल'; क्‍या होगा फायदा

NHAI: अब वह द‍िन दूर नहीं जब देश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में एक ही सुरंग के अंदर आपको कार-बस और ट्रेन फर्राटा भरते नजर आएंगे. सरकार की रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री और हाइवे म‍िन‍िस्‍ट्री साथ म‍िलकर इस तरह के प्‍लान पर काम कर रही हैं. इससे समय के साथ ही पैसे की भी बचत होगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ही सुरंग में फर्राटा भरेंगी कारें और रेल, मोदी सरकार इन 3 रूट पर बनाएगी 'स्पेशल टनल'; क्‍या होगा फायदा

Rail Cum Road Tunnel Project: शायद आपने भी यूरोपीय देशों के ऐसे वीड‍ियो देखे हो, ज‍िनमें एक ही सुरंग के अंदर कारें और रेल दोनों दौड़ती हैं. इस तरह के प्रोजेक्‍ट को रेल कम रोड सुरंग कहा जाता है. लेक‍िन अब यह अपने देश में भी हकीकत में बदलने वाला है. प‍िछले कुछ सालों में एनएचएआई (NHAI) ने तेजी से हाइवे न‍िर्माण पर काम क‍िया है. इससे राज्‍यों और शहरों के बीच की कनेक्‍ट‍िव‍िटी आसान हुई है. लेक‍िन अब देश में नई तरह की शुरुआत होने जा रही है. नए तरह के प्रोजेक्‍ट के ल‍िए रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री और एनएचएआई (NHAI) साथ म‍िलकर काम करेंगे. जी हां, एचएचएआई (NHAI) और रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से तीन रेल कम रोड सुरंगों का प्‍लान क‍िया जा रहा है.

सुरंग से साथ-साथ गुजरेंगी कारें और ट्रेन

रेल कम रोड सुरंगों में हाइवे और रेल मार्ग पर साथ-साथ काम क‍िया जाता है. इसमें एक तरफ ट्रेन गुजरने का रास्‍ता होता है, इसके साथ ही दूसरी तरफ हाइवे पर गाड़‍ियां दौड़ती हैं. आसान शब्‍दों में कहें तो इसमें एक बड़ी सुरंग से ट्रेन और कारों व बस आद‍ि को गुजारा जाता है. दोनों मंत्रालयों के बीच बनी सहमत‍ि के आधार पर एनएचएआई (NHAI) और रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री रेल-कम-रोड सुरंगों पर काम करेंगे. इन सुरंगों को रणनीतिक महत्व वाले इलाकों से गुजारा जाएगा. इसके जर‍िये सफर पहले से ज्‍यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा. जानकारों का कहना है क‍ि इससे लागत कम होने के साथ ही पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन से तीन प्रोजेक्‍ट होंगे?
रेल कम रोड सुरंग का पहला प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्‍ट के 'चिकन नेक' कॉरिडोर के लिए होगा. यह सिलीगुड़ी का इलाका है, जो भारत को नॉर्थ ईस्‍ट से जोड़ता है. इस पर 22 किमी लंबी सुरंग बनाने की तैयारी है. दूसरा प्रोजेक्‍ट असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पानी के अंदर सुरंग का है, इसके जर‍िये गोहपुर को नुमलीगढ़ से जोड़ा जाएगा. तीसरा प्रोजेक्‍ट कर्नाटक के मारनाहल्ली-अड्डाहोले (शिराडी घाट) इलाके में होगा. यहां एनएच-75 पर 21 किमी लंबाई की सुरंग तैयार की जाएगी.

दोनों व‍िभागों के अध‍िकार‍ियों के बीच मुलाकात
टीओआई की खबर के अनुसार रेल और सड़क मंत्रालय के सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों ने इसको लेकर हाल ही में मुलाकात की है. दोनों व‍िभागों के अध‍िकार‍ियों के बीच तीनों प्रोजेक्ट को लेकर व‍िस्‍तार से चर्चा हुई है. दोनों की तरफ से जल्‍द फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने पर सहमति बनी है. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने दोनों मंत्रालयों को साथ काम करने का आदेश द‍िया है. इसके बाद ज्‍वाइंट वर्क‍िंग ग्रुप (JWG) बनाया गया और यह नॉर्मल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की जांच करेगा.

इस रूट का नया लाइन प्लान शेयर क‍िया गया
नॉर्थ-ईस्‍ट फ्रंटीयर रेलवे (North-East Frontier Railway) की तरफ से दुमदांगी-रंगापानी-बागडोगरा सेक्शन का नया लाइन प्लान शेयर क‍िया गया है. इसमें 22 किमी लंबी सुरंग शामिल है. इसके अलावा एनएचएआई (NHAI) ने भी गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट फाइनल किया है. अधिकारियों की तरफ से कहा गया क‍ि चिकन नेक के स्‍ट्रेटज‍िक महत्व को देखते हुए एक्सप्रेसवे को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा और सुरंग दोनों के लिए यूज होगी.

शिराडी घाट और ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट
कर्नाटक के शिराडी घाट में NHAI ने NH-75 का एलाइनमेंट बताया. आने वाले दो महीने के दौरान रेल-कम-रोड सुरंग की फ‍िज‍िब‍िल‍िटी र‍िपोर्ट तैयार की जाएगी. असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग के लिए रेलवे और नेशनल हाइवे एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHIDCL) की तरफ से प्री-फिजिबिलिटी स्‍टडी की जाएगी. इसके अगले दो महीने में पूरी होने की उम्‍मीद है.

इन प्रोजेक्‍ट की जानकारी रखने वालों का कहना है क‍ि इस तरह के इंटीग्रे टेड इंफ्रास्ट्रक्चर से कंस्‍ट्रक्‍शन कॉस्‍ट कम लगती है. सुरंग खुदाई, वेंटिलेशन, इमरजेंसी रूट और कंट्रोल सिस्टम दोनों व‍िभाग में शेयर होते हैं. इसके अलावा मेंटीनेंस और ऑपरेशनल कॉस्‍ट में भी पैसे की बचत होती है क्‍योंक‍ि स्टाफ और मॉनिटर‍िंग शेयर हो जाती है. इस तरह के प्रोजेक्‍ट से एनवायरमेंट को कम नुकसान होता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Modi govt

Trending news

भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
;