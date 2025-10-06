Rail Cum Road Tunnel Project: शायद आपने भी यूरोपीय देशों के ऐसे वीड‍ियो देखे हो, ज‍िनमें एक ही सुरंग के अंदर कारें और रेल दोनों दौड़ती हैं. इस तरह के प्रोजेक्‍ट को रेल कम रोड सुरंग कहा जाता है. लेक‍िन अब यह अपने देश में भी हकीकत में बदलने वाला है. प‍िछले कुछ सालों में एनएचएआई (NHAI) ने तेजी से हाइवे न‍िर्माण पर काम क‍िया है. इससे राज्‍यों और शहरों के बीच की कनेक्‍ट‍िव‍िटी आसान हुई है. लेक‍िन अब देश में नई तरह की शुरुआत होने जा रही है. नए तरह के प्रोजेक्‍ट के ल‍िए रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री और एनएचएआई (NHAI) साथ म‍िलकर काम करेंगे. जी हां, एचएचएआई (NHAI) और रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से तीन रेल कम रोड सुरंगों का प्‍लान क‍िया जा रहा है.

सुरंग से साथ-साथ गुजरेंगी कारें और ट्रेन

रेल कम रोड सुरंगों में हाइवे और रेल मार्ग पर साथ-साथ काम क‍िया जाता है. इसमें एक तरफ ट्रेन गुजरने का रास्‍ता होता है, इसके साथ ही दूसरी तरफ हाइवे पर गाड़‍ियां दौड़ती हैं. आसान शब्‍दों में कहें तो इसमें एक बड़ी सुरंग से ट्रेन और कारों व बस आद‍ि को गुजारा जाता है. दोनों मंत्रालयों के बीच बनी सहमत‍ि के आधार पर एनएचएआई (NHAI) और रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री रेल-कम-रोड सुरंगों पर काम करेंगे. इन सुरंगों को रणनीतिक महत्व वाले इलाकों से गुजारा जाएगा. इसके जर‍िये सफर पहले से ज्‍यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा. जानकारों का कहना है क‍ि इससे लागत कम होने के साथ ही पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा.

कौन-कौन से तीन प्रोजेक्‍ट होंगे?

रेल कम रोड सुरंग का पहला प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्‍ट के 'चिकन नेक' कॉरिडोर के लिए होगा. यह सिलीगुड़ी का इलाका है, जो भारत को नॉर्थ ईस्‍ट से जोड़ता है. इस पर 22 किमी लंबी सुरंग बनाने की तैयारी है. दूसरा प्रोजेक्‍ट असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पानी के अंदर सुरंग का है, इसके जर‍िये गोहपुर को नुमलीगढ़ से जोड़ा जाएगा. तीसरा प्रोजेक्‍ट कर्नाटक के मारनाहल्ली-अड्डाहोले (शिराडी घाट) इलाके में होगा. यहां एनएच-75 पर 21 किमी लंबाई की सुरंग तैयार की जाएगी.

दोनों व‍िभागों के अध‍िकार‍ियों के बीच मुलाकात

टीओआई की खबर के अनुसार रेल और सड़क मंत्रालय के सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों ने इसको लेकर हाल ही में मुलाकात की है. दोनों व‍िभागों के अध‍िकार‍ियों के बीच तीनों प्रोजेक्ट को लेकर व‍िस्‍तार से चर्चा हुई है. दोनों की तरफ से जल्‍द फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने पर सहमति बनी है. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने दोनों मंत्रालयों को साथ काम करने का आदेश द‍िया है. इसके बाद ज्‍वाइंट वर्क‍िंग ग्रुप (JWG) बनाया गया और यह नॉर्मल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की जांच करेगा.

इस रूट का नया लाइन प्लान शेयर क‍िया गया

नॉर्थ-ईस्‍ट फ्रंटीयर रेलवे (North-East Frontier Railway) की तरफ से दुमदांगी-रंगापानी-बागडोगरा सेक्शन का नया लाइन प्लान शेयर क‍िया गया है. इसमें 22 किमी लंबी सुरंग शामिल है. इसके अलावा एनएचएआई (NHAI) ने भी गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट फाइनल किया है. अधिकारियों की तरफ से कहा गया क‍ि चिकन नेक के स्‍ट्रेटज‍िक महत्व को देखते हुए एक्सप्रेसवे को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा और सुरंग दोनों के लिए यूज होगी.

शिराडी घाट और ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट

कर्नाटक के शिराडी घाट में NHAI ने NH-75 का एलाइनमेंट बताया. आने वाले दो महीने के दौरान रेल-कम-रोड सुरंग की फ‍िज‍िब‍िल‍िटी र‍िपोर्ट तैयार की जाएगी. असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग के लिए रेलवे और नेशनल हाइवे एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHIDCL) की तरफ से प्री-फिजिबिलिटी स्‍टडी की जाएगी. इसके अगले दो महीने में पूरी होने की उम्‍मीद है.

इन प्रोजेक्‍ट की जानकारी रखने वालों का कहना है क‍ि इस तरह के इंटीग्रे टेड इंफ्रास्ट्रक्चर से कंस्‍ट्रक्‍शन कॉस्‍ट कम लगती है. सुरंग खुदाई, वेंटिलेशन, इमरजेंसी रूट और कंट्रोल सिस्टम दोनों व‍िभाग में शेयर होते हैं. इसके अलावा मेंटीनेंस और ऑपरेशनल कॉस्‍ट में भी पैसे की बचत होती है क्‍योंक‍ि स्टाफ और मॉनिटर‍िंग शेयर हो जाती है. इस तरह के प्रोजेक्‍ट से एनवायरमेंट को कम नुकसान होता है.