Excise Duty Petrol: केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसी पूरी तरह से खत्म कर दिया है. केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया है. महंगे तेल से कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर इसे शून्य किया है.
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है. तेल आयात में आ रही बाधाओं के बीच सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बुधवार देर रात एशेनॉल मिक्स पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया. जिन पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 22% से 30% तक मिश्रित है,, उस पर अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी.
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