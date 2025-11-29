यूजर्स सावधान! एक्टिव SIM के बिना नहीं चलेगा WhatsApp, Telegram, Signal....सरकार ने दिया 90 दिन का टाइम

यह नियम Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत लाया गया है. पहली बार ऐप-बेस्ड मैसेजिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी टेलीकॉम की तरह कड़े नियमों में शामिल किया जा रहा है.
Trending Photos
Government's crackdown : मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे सभी पॉपुलर मैसेजिंग और सोशल ऐप्स पर नए नियम लागू कर दिए हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा है कि अब कोई भी यूजर बिना एक्टिव SIM कार्ड के इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. यह नियम Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत लाया गया है. पहली बार ऐप-बेस्ड मैसेजिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी टेलीकॉम की तरह कड़े नियमों में शामिल किया जा रहा है.
90 दिनों की टाइमलाइन
नए नियमों के तहत, इन ऐप्स को( जिन्हें ऑफिशियली टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज (TIUEs) कहा जाता है) यह पक्का करना होगा कि यूजर का SIM कार्ड 90 दिनों के अंदर ऐप से लगातार जुड़ा रहे. वेब ब्राउजर पर इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सरकार ने सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ी है. ऐप्स को अब हर छह घंटे में यूजर्स को ऑटोमैटिकली लॉग आउट करना होगा और उन्हें QR कोड के जरिए फिर से लॉग इन करने के लिए कहना होगा.
यह भी पढ़ें : दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक कर लीजिए पूरी हॉलिडे लिस्ट
क्रिमिनल एक्टिविटी पर लगेगी लगाम
DoT का कहना है कि इस सिस्टम से क्रिमिनल्स के लिए इन सर्विसेज का दूर से गलत इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर सेशन को एक एक्टिव और वेरिफाइड SIM से जोड़ा जाना चाहिए. अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का मकसद कम्युनिकेशन ऐप्स के यूजर्स को वेरिफाई करने के तरीके में एक बड़ी कमी को पूरा करना है. अभी, अधिकतर ऐप्स मोबाइल नंबर को सिर्फ एक बार ( इंस्टॉलेशन के दौरान) वेरिफाई करते हैं. उसके बाद, SIM हटाने या इनएक्टिव होने पर भी ऐप काम करता रहता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने इस बात पर जोर दिया है कि इस बिहेवियर से ऐप्स SIM कार्ड से अलग काम कर सकते हैं, जिससे गलत इस्तेमाल के मौके बनते हैं.