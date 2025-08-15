महंगाई की मार से मिलेगी राहत, बदल जाएगा GST का चेहरा, खत्म होंगे 12% और 28% के स्लैब?

दिवाली से पहले मोदी सरकार ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. सरकार ने GST के स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत 12% और 28% के मौजूदा टैक्स स्लैब को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. अब सिर्फ 5% और 18% के दो स्लैब होंगे, जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर विशेष दरें लागू की जाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की कि यह बदलाव न केवल आम लोगों के टैक्स का बोझ घटाएगा, बल्कि छोटे उद्योगों के लिए भी राहत की सौगात लेकर आएगा. सरकार का लक्ष्य है कि ये GST रिफॉर्म्स इस दिवाली से लागू हो जाएं, जिससे त्योहारों के मौसम में बाजार में खरीदारी की रौनक और बढ़ सके.

Centre proposes to scrap the current slab of 12% and 28% of GST, proposes two rates of structure: 5% and 18% : Govt Sources pic.twitter.com/P7ugrmPFqm — ANI (@ANI) August 15, 2025

क्या होगा बदलाव?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत 12% GST स्लैब में आने वाले 99% सामान को 5% स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि 28% GST स्लैब में आने वाले 90% सामान को 18% स्लैब में लाया जाएगा. जो कंज्यूमर गुड्स अभी 28% GST के दायरे में हैं, वे अब 18% में आ जाएंगे, जिससे उनकी कीमत में भारी गिरावट संभव है. तंबाकू, पान मसाला जैसे “सिन गुड्स” के लिए नया 40% का स्लैब बनाया जाएगा, ताकि इन पर टैक्स में कमी न हो और स्वास्थ्य पर असर डालने वाले उत्पाद महंगे ही रहें.

दिवाली से पहले ‘डबल गिफ्ट’

पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि इस दिवाली मैं आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रहा हूं. पिछले 8 साल में हमने GST को सरल बनाया, टैक्स बोझ घटाया. अब समय है कि इसे फिर से रिव्यू करके और बेहतर बनाया जाए. यह अगली पीढ़ी का GST सुधार होगा, जिससे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को नई रफ़्तार मिलेगी.

राज्यों और GST काउंसिल के पास प्रस्ताव

केंद्र ने यह प्रस्ताव सभी राज्यों और GST काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) को भेज दिया है. GoM इस पर विस्तृत अध्ययन करेगा और फिर सितंबर-अक्टूबर में GST काउंसिल की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. अगर यह पास हो गया, तो दिवाली से पहले कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है.

कब से लागू होगा?

अगर GST काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाती है, तो नए GST स्लैब इस साल दिवाली से पहले लागू हो सकते हैं. हालांकि, सिन गुड्स पर 40% टैक्स का प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होने की संभावना है.