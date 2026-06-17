Crude Oil Reserve: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव के बीच क्रूड ऑयल का दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल से चढ़कर 120 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गया था. इस दौरान भारत को भी अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के ल‍िए महंगे रेट पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ा. इससे देश के आयात ब‍िल में इजाफा हो गया और फॉरेक्‍स र‍िजर्व पर दबाव बढ़ गया. इस दौरान रूपये में भी ग‍िरावट देखी गई. लेक‍िन अब ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच ऐसे हालात नहीं बनें, इसके ल‍िए सरकार प्‍लान‍िंग कर रही है. आने वाले समय में क‍िसी भी तरह के संकट से न‍िपटने के लि‍ए भारत सरकार बड़ी और दूरगामी प्‍लान‍िंग पर काम कर रही है.