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क‍ितनी भी हो जंग, पेट्रोल-डीजल और LPG पर नहीं रहेगी टेंशन! चीन के रास्ते पर चलने का प्‍लान कर रही सरकार

Crude Oil Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जंग के दौरान क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त इजाफा देखा गया. लेक‍िन इस दौरान चीन ने महंगा तेल नहीं खरीदकर अपने ऑयल र‍िजर्व का इस्‍तेमाल क‍िया. अब भारत सरकार भी इसी के तहत चलने का प्‍लान कर रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 17, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:37 PM IST
क‍ितनी भी हो जंग, पेट्रोल-डीजल और LPG पर नहीं रहेगी टेंशन! चीन के रास्ते पर चलने का प्‍लान कर रही सरकार

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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