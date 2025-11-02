कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: सरकार ने शुरू की नई योजना, जानिए क्या होंगे फायदे

Employee's Enrolment Scheme 2025 : केंद्र सरकार ने देश के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर ‘Employee’s Enrolment Scheme-2025’ की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना और उन कर्मचारियों को EPF (भविष्य निधि) व्यवस्था में शामिल करना है जो अब तक इसके दायरे से बाहर थे.

कब तक लागू रहेगी योजना

श्रम मंत्रालय के अनुसार, ये योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक यानी छह महीने के लिए लागू रहेगी. इस अवधि में नियोक्ता उन पात्र कर्मचारियों को EPFOपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करा सकेंगे जिन्हें 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच EPF कवरेज से बाहर रखा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

एम्प्लायर के लिए राहतभरी खबर

इस योजना के तहत एम्प्लायर को बड़ा लाभ दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी का कर्मचारी अंशदान (employee share) पहले नहीं काटा गया था, तो उसे अब माफ कर दिया जाएगा/. एम्प्लायर को केवल अपना हिस्सा (employer contribution), ब्याज (धारा 7Q के तहत), प्रशासनिक शुल्क, और 100 रुपये का सांकेतिक दंड (symbolic penalty) देना होगा.

यह 100 रुपये का जुर्माना प्रति प्रतिष्ठान के हिसाब से होगा और इसे तीनों EPF योजनाओं में पूर्ण अनुपालन माना जाएगा. मंत्रालय ने इसे एक पारदर्शी और सरल कदम बताया है, जिससे स्वैच्छिक भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है.

जांच का सामना कर रहे प्रतिष्ठान भी होंगे पात्र

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो प्रतिष्ठान धारा 7A, पैरा 26B या पैरा 8 (EPS-1995) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इन पर केवल 100 रुपये का प्रतीकात्मक दंड लगाया जाएगा. इसके अलावा, EPFO ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ स्वतः कोई कार्रवाई (suo-moto action) नहीं करेगा. इस कदम से एम्प्लायर को राहत मिलने के साथ-साथ पुरानी अनुपालनों (past compliances) को नियमित करने का मौका भी मिलेगा.