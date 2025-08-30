फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! बोरियों के इस्तेमाल की कीमतें बढ़ीं, गेहूं स्टोरेज पर भी कसी लगाम

फेस्टिव सीजन नजदीक आते ही केंद्र सरकार ने फूड ग्रेन पैकेजिंग और स्टोरेज से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है. एक तरफ जहां सरकार ने इस्तेमाल की गई बोरियों (used gunny bags) के उपयोग शुल्क में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, वहीं दूसरी ओर गेहूं के स्टॉक लिमिट को घटाकर जमाखोरी पर कड़ा प्रहार किया है. माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम न सिर्फ फूड ग्रेन खरीद और वितरण प्रणाली को और सुचारू बनाएगा बल्कि बाजार में अनावश्यक मूल्य वृद्धि पर भी अंकुश लगाएगा.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस्तेमाल की गई बोरियों का उपयोग शुल्क 7.32 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 10.22 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है. हालांकि यह शुल्क राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगा. यह संशोधित दर खरीफ मार्केटिंग सीजन (KMS) 2025-26 से लागू होगी.

दरअसल, 2017-18 से लेकर 2024-25 तक नई बोरियों की लागत में लगातार इजाफा हुआ है. इसी अनुपात में प्रयुक्त बोरियों की दरों को भी संशोधित करने का फैसला लिया गया. केंद्र सरकार को इस मामले में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध मिले थे, जिसके बाद एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई. इस समिति में राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया. आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने इसमें अपने सुझाव दिए.

वहीं, गेहूं की कीमतों पर कंट्रोल के लिए सरकार ने थोक, खुदरा और प्रोसेसर्स के लिए स्टॉक लिमिट घटाने का ऐलान किया है. नए नियम के तहत थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा 3000 मीट्रिक टन से घटाकर 2000 मीट्रिक टन कर दी गई है. खुदरा दुकानों के लिए यह सीमा अब 10 मीट्रिक टन से घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दी गई है. इसके अलावा, गेहूं प्रोसेसर्स की स्टोरेज सीमा को मासिक स्थापित क्षमता (MIC) के 70% से घटाकर 60% कर दिया गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम त्योहारी सीजन में गेहूं और आटे की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगेगी. साथ ही, पैकेजिंग लागत में संतुलन आने से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी राहत मिलेगी.