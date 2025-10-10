Advertisement
बैंकिंग इतिहास में पहली बार सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स को मिलेगा मौका, जानिए क्या है मामला?

 सरकार ने पहली बार भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी आवेदन की अनुमति दी है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:54 AM IST
Indian Banking system : भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पहली बार भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी आवेदन की अनुमति दी है. भारत सरकार का ये कदम न सिर्फ SBI बल्कि पूरे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है. 

कथित तौर पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों में MD, CEOs, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स  की नियुक्ति के लिए रिवाइज गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है.

जवाबदेही को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से टैलेंट को आकर्षित करने और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग लीडरशिप में जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. NDTV के हवाले से एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य भारत के वित्तीय संस्थानों में लीडरशिप की भूमिकाओं में पारदर्शिता और विविधता लाना है.

 इंटरनेशनल वर्क कल्चर

सरकार के इस निर्णय से भविष्य में न केवल SBI बल्कि कई अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में मैनेजमेंट क्वॉलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल वर्क कल्चर को भी बढ़ावा देगा. इससे पुराने सरकारी रवैये से बाहर निकलकर बैंक और अधिक इनोवेटिव मॉडर्न कस्टमर की जरूरतों के अनुसार काम करने की कैपिसिटी को हासिल करेंगे.

वित्त मंत्रालय के DFS विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों को इन बदलावों की औपचारिक सूचना दे दी है और रिवाइज नियुक्ति प्रक्रियाओं की रूपरेखा भी बता दी है.

21 वर्षों का प्रोफेशनल अनुभव 

नए फ्रेमवर्क के तहत निजी क्षेत्र के कैंडिडेट अब SBI के MD पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.  कैंडिडेट के पास कम से कम 21 वर्षों का प्रोफेशनल अनुभव होना चाहिए, जिसमें बैंकिंग में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव शामिल होना चाहिए है. इसके अलावा कैंडिडेट ने किसी भी बैंक के बोर्ड स्तर पर कम से कम 2 साल सेवा दी हो या बोर्ड से एक स्तर नीचे किसी बड़े पद पर कम से कम 3 साल तक भूमिका निभाई हो. 

 

 

