कंपनियों की मनमर्जी नहीं चलेगी, बिना इजाजत ORS लिखने पर मनाही, FSSAI ने बदले नियम

फूड कंपनियों की ओर से ब्रांड नामों में ORS शब्द के धड़ल्ले से हो रहे इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है. सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ उन  प्रोडक्ट पर ही ORS लिखा जा सकेगा, जिसे डब्लूएचओ की ओर से मान्यता मिलेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 16, 2025, 02:02 PM IST
ORS Lebel: फूड कंपनियों की ओर से ब्रांड नामों में ORS शब्द के धड़ल्ले से हो रहे इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है. सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ उन  प्रोडक्ट पर ही ORS लिखा जा सकेगा, जिसे डब्लूएचओ की ओर से मान्यता मिलेगी. FSSAI की ओर से ये आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में अपनी मनमर्जी से ओआरएस शब्द नहीं जोड़ सकेगी.  जिन्होंने ऐसा कर रखा है, उन्हें इसे हटाने का आदेश दिय़ा गया है.  

ORS शब्द  के इस्तेमाल पर आदेश  

 एफएसएसएआई  ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद ,चाहे वह फ्रूट-बेस्ड, नॉन-कार्बोनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेज हो  के नाम या ब्रांड में ओआरएस शब्द का प्रयोग अब पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. एफएसएसएआई ने जारी आदेश में कहा कि यह आदेश पहले के दो आदेशों (14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024) को सुपरसिड करता है, यानी अब वे आदेश रद्द माने जाएंगे. 

पहले से आदेश को बदला, अब होंगे ये नियम  

पहले इन आदेशों के तहत कुछ कंपनियों को ब्रांड नाम में 'ओआरएस' शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते वे अपने लेबल पर यह चेतावनी दें कि यह उत्पाद डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूला नहीं है. लेकिन अब एफएसएसएआई ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम, ब्रांड या लेबल पर 'ओआरएस' शब्द का उपयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन है. 

एफएसएसएआई ने कहा कि इस तरह के नाम या लेबल उपभोक्ताओं को भ्रामक, भेदक और गलत जानकारी देते हैं.ऐसे उत्पाद धारा 23 और 24, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, उप-विनियमन 4(3) और 5(1), खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020, उप-विनियमन 4(1) और 4(13), खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम 2018 धाराओं का उल्लंघन करते हैं.  इन प्रावधानों के उल्लंघन पर उत्पाद को मिसब्रांडेड और मिसलीडिंग माना जाएगा, जिसके लिए धारा 52 और 53 के तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान है. एफएसएसएआई ने यह भी स्पष्ट किया कि 14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024 के आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाते हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया धारा 16(5) के तहत दिशानिर्देश ओआरएस के विकल्प उत्पाद के भ्रामक विज्ञापनों और मार्केटिंग संबंधी आदेश जारी रहेगा.  आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

FSSAI

