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Hindi NewsबिजनेसIDBI बैंक के बाद अब इस बड़े बैंक में ह‍िस्‍सेदारी बेच रही केंद्र सरकार, कौन कर सकेगा न‍िवेश?

IDBI बैंक के बाद अब इस बड़े बैंक में ह‍िस्‍सेदारी बेच रही केंद्र सरकार, कौन कर सकेगा न‍िवेश?

Central Bank Share Price: सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) की 8 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सेदारी बेचने का ऐलान क‍िया है. इस घोषणा के बाद बैंक के शेयर में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है. यह ब‍िक्री ओएफएस (OFS) के जर‍िये की जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 22, 2026, 12:28 PM IST
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Central Bank of India OFS: सरकार और एलआईसी (LIC) आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की 60.7% ह‍िस्‍सेदारी बेचने चाहती हैं. लेक‍िन प‍िछले द‍िनों खरीदारों की तरफ से लगाई गई कीमत र‍िजर्व प्राइस से काफी कम रही. इसके बाद प‍िछले द‍िनों लगाई गईं बोल‍ियों को रद्द कर द‍िया गया. अब सरकार पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के एक और बैंक से अपनी ह‍िस्‍सेदारी को बेचने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने का ऑफ‍िश‍ियल ऐलान क‍िया है. सरकार 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिये बैंक में कुल 8 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने जा रही है.

सरकार की तरफ से क‍िये गए इस चौंकाने वाले ऐलान का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है. 22 मई (शुक्रवार) को जैसे ही मार्केट में ह‍िस्‍सेदारी बेचने से जुड़ी खबर आई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) के शेयरों में भारी बिकवाली होने लगी. ग‍िरावट का आलम यह रहा क‍ि शेयर का दाम 6 प्रतिशत तक ग‍िर गया. निवेशक सरकार के इस कदम को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. ड‍िपार्टमेंट ऑफ इन्‍वेस्‍टमेंट एंड पब्‍ल‍िक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) की तरफ से जारी ऑफ‍िश‍ियल नोटिस के अनुसार, ओएफएस के लिए न्यूनतम कीमत 31 रुपये प्रत‍ि शेयर की तय की गई है.

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पहले सेंट्रल बैंक में 4 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सेदारी बेचेगी सरकार

सरकार की तरफ से तय कीमत गुरुवार को मार्केट बंद होने के समय के शेयर भाव 33.94 रुपये के मुकाबले 8.5 फीसदी से भी ज्यादा के डिस्काउंट पर रखी गई है. दीपम (DIPAM) सेक्रेटरी अरुणिष चावला (Arunish Chawla) ने एक्स (X) पर इस बारे में जानकारी शेयर करते हुए ल‍िखा क‍ि सरकार पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. इसके बाद न‍िवेशकों की ड‍िमांड को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए 'ग्रीन शू ऑप्शन' (Oversubscription Option) सुरक्षित रखा है.

OFS से 2,455 करोड़ रुपये आने की उम्मीद

इस पूरे प्रोसेस के तहत सरकार ने बेस ऑफर यानी शुरुआती चरण में बैंक के 36,20,56,051 इक्‍व‍िटी शेयर की ब‍िक्री का प्रस्ताव रखा है. ये शेयर कुल चुकता इक्‍व‍िटी शेयर कैप‍िटल का 4 प्रतिशत है. यदि बाजार में जबरदस्त ड‍िमांड देखने को मिलती है और सरकार 4 प्रत‍िशत शेयर की ब‍िक्री का फैसला और कर सकती है. इस फैसले के बाद शेयरों की संख्‍या दोगुनी हो जाएगी. यद‍ि सरकार 8 प्रतिशत शेयर ब‍िक्री करने में कामयाब हुई तो इस मेगा ओएफएस (OFS) से 2,455 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है. मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इस बैंक में केंद्र की कुल हिस्सेदारी 89.27 प्रतिशत है.

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शेयर ब‍िक्री की अलग-अलग तारीख तय की गई

इस ओएफएस (OFS) में अलग-अलग कैटेगरी के न‍िवेशकों के ल‍िए शेयर खरीदने की तारीख अलग-अलग तय की गई है. नॉन र‍िटेल इन्‍वेस्‍टर्स यानी बड़े संस्थागत खरीदारों के लिए यह ओएफएस 22 मई को सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच खुला है. वहीं, देश के र‍िटेल इन्‍वेस्‍टर के साथ बैंक कर्मचारियों के लिए यह मौका अगले हफ्ते सोमवार यानी 25 मई 2026 को होगा. खुदरा निवेशक और कर्मचारी 25 मई को सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच अपनी बोलियां लगा सकेंगे.

बैंक के शेयर का हाल

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) का शेयर बड़ी हिस्सेदारी की बिक्री की खबर के बाद शुक्रवार सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर अपने पिछले बंद भाव से 6 फीसदी से ज्‍यादा टूटकर 31.67 के इंट्रा डे के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया. शेयर का 52 हफ्ते का लो लेवल भी 31.29 रुपये का है. इसके अलावा इस दौरान के हाई लेवल की बात करें तो यह 41.18 रुपये का है. गुरुवार के कारोबारी सत्र में शेयर 33.91 रुपये के स्‍तर पर बंद हुआ था.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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