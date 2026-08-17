/होर्मुज संकट से भी नहीं होगा LPG क्राइसिस, सरकार ने खेला बड़ा दांव; इन कंपनियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का 90% मिडिल ईस्ट से आयात करता है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान भारत ने करीब 33.2 मिलियन टन एलपीजी (LPG) की खपत की है. इसमें से करीब 13.1 मिलियन टन घरेलू प्रोडक्शन था, जबकि 21.3 मिलियन टन गैस का आयात करना पड़ा था. इस हिसाब से कुल खपत का 64% से ज्यादा हिस्सा आयात से आया. आयात में मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही. जंग से पहले भारत का करीब 90% LPG आयात होर्मुज के जरिये आता था. इसलिए समुद्री मार्ग प्रभावित होने से पूरी घरेलू LPG सप्लाई चेन पर असर पड़ता है. यही कारण है कि सरकार किसी भी संकट के समय में इम्पोर्ट के साथ ही सप्लाई रूट पर निर्भरता को भी कम करना चाहती है.