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होर्मुज संकट से भी नहीं होगा LPG क्राइसिस, सरकार ने खेला बड़ा दांव; इन कंपनियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

LPG Supply in India: भारत में हर दिन 91,000 टन एलपीजी (LPG) की खपत होती है. सरकार अभी तक जरूरत का ज्यादातर हिस्सा आयात करती है. लेकिन आने वाले समय में देश में क्राइसिस न हो, सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 17, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:02 AM IST
होर्मुज संकट से भी नहीं होगा LPG क्राइसिस, सरकार ने खेला बड़ा दांव; इन कंपनियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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