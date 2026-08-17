/होर्मुज संकट से भी नहीं होगा LPG क्राइसिस, सरकार ने खेला बड़ा दांव; इन कंपनियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

LPG Supply Crisis: मिडिल ईस्ट में जारी जंग और समुद्री रास्तों पर बन रही दिक्क्त के कारण देश में एलपीजी सप्लाई सिस्टम (LPG Supply System) प्रभावित हुआ है. भारत अपनी जरूरत का अधिकतर हिस्सा आयात करता है. इस आयात में से करीब 90% हिस्सा परंपरागत रूप से मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के रास्ते आता रहा है. ऐसे में होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट का असर एलपीजी (LPG) की उपलब्धता और डिलीवरी पर पड़ता है. मार्च और अप्रैल में एलपीजी क्राइसिस का सामना करने के बाद केंद्र सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरियों के लिए एलपीजी प्रोडक्शन से जुड़े टारगेट तय किये हैं.
आने वाले समय में एलपीजी को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिये सरकार की तरफ से दिये गए आदेश में संकट के समय देश में अधिकतम 63,810 टन एलपीजी का रोजाना प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा गया है. यह टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2026 में देश के कुल घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन के दोगुने से भी ज्यादा है. भारत में हर दिन करीब 91,000 टन एलपीजी की खपत होती है. इस हिसाब से सरकार की तरफ से तय किया गया टारगेट देश की रोजाना खपत का करीब 70% है.
सरकार की यह तैयारी तत्काल एलपीजी संकट से निपटने को लेकर नहीं है. सरकार की कोशिश ऐसा सिस्टम बनाने की है, जिसमें भविष्य में दूसरे देशों से एलपीजी की सप्लाई बाधित होने पर घरेलू एलपीजी (LPG) प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया जा सके और घरेलू ग्राहकों को प्रियोरिटी के आधार पर गैस मुहैया कराई जा सके.
भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का 90% मिडिल ईस्ट से आयात करता है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान भारत ने करीब 33.2 मिलियन टन एलपीजी (LPG) की खपत की है. इसमें से करीब 13.1 मिलियन टन घरेलू प्रोडक्शन था, जबकि 21.3 मिलियन टन गैस का आयात करना पड़ा था. इस हिसाब से कुल खपत का 64% से ज्यादा हिस्सा आयात से आया. आयात में मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही. जंग से पहले भारत का करीब 90% LPG आयात होर्मुज के जरिये आता था. इसलिए समुद्री मार्ग प्रभावित होने से पूरी घरेलू LPG सप्लाई चेन पर असर पड़ता है. यही कारण है कि सरकार किसी भी संकट के समय में इम्पोर्ट के साथ ही सप्लाई रूट पर निर्भरता को भी कम करना चाहती है.
भारत की FY 26 के दौरान एलपीजी की खपत करीब 33.2 मिलियन टन रही. यह औसतन रोजाना करीब 91,000 टन के करीब रही. इसके मुकाबले सरकार की तरफ से तय टारगेट 63,810 टन रोजाना की अधिकतम प्रोडक्शन लिमिट करीब 70% दैनिक औसत खपत के बराबर बैठती है. इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरत का 70% हमेशा घरेलू प्रोडक्शन से पूरा करेगा. यह क्राइसिस के समय एक्टिव होने वाला प्रोडक्शन फ्रेमवर्क है. यदि आयात पर अचानक असर पड़ता है तो सरकार के पास पहले से यह विकल्प रहेगा कि किस रिफाइनरी से कितनी एलपीजी उपलब्ध कराई जा सकती है. इसके लिए रिलायंस को सबसे ज्यादा एलपीजी प्रोडक्शन का टारगेट मिला है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी को सबसे बड़ा टारगेट दिया गया है. जरूरत के समय रिफाइनरी को 18,000 टन एलपीजी रोजाना का प्रोडक्शन करना होगा.
नायरा एनर्जी की वाडीनार स्थित रिफाइनरी को 4,480 टन रोजाना का टारगेट दिया गया है.
ONGC और GAIL जैसी गैस प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए 6,460 टन रोजाना का टारगेट है.
पब्लिक सेक्टर की 18 रिफाइनरियों को कुल मिलाकर रोजाना 31,470 टन LPG प्रोडक्शन का टारगेट दिया गया है.
इस तरह यह कुल मिलाकर 63,810 टन रोजाना का प्रोडक्शन टारगेट होता है.
सरकार के आदेश के अनुसार पब्लिक सेक्टर की 18 रिफाइनरियां 31,470 टन रोजाना का सबसे बड़ा सामूहिक योगदान देंगी. रिलायंस इंडस्ट्रीज को अकेले 18,000 टन रोजाना का सबसे बड़ा टारगेट मिला है. आइए जानते हैं सरकार की तरफ से किये गए इस फैसले के अलग-अलग पहलू-
काफी हद तक भारत की निर्भरता आयात पर कम होगी. लेकिन यह पूरी तरह आयात का विकल्प नहीं बन सकती. यदि 63,810 टन रोजाना की अधिकतम क्षमता संकट के समय हासिल हो जाती है तो भारत अचानक बंद हुए आयात के बड़े हिस्से की भरपाई घरेलू प्रोडक्शन के जरिये कर सकता है. इस आदेश के तहत सबसे जरूरी यह है कि सरकार ने केवल प्रोडक्शन टारगेट ही तय नहीं किये, बल्कि कंपनियों को LPG भंडारण और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने के लिए कहा है. जरूरत पर सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दे सकती है.
सरकार के आदेश के बाद LPG की कमी और सप्लाई में देरी को कम किये जाने की संभावना काफी मजबूत है. मार्च 2026 में जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण LPG आयात पर असर पड़ा, तब सरकार को रिफाइनरियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश देने पड़े थे. उस समय घरेलू प्रोडक्शन बढ़कर करीब 55,000 टन रोजाना पर पहुंच गया था. अब सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस को स्थायी फ्रेमवर्क में बदलने की कोशिश की है. सरकार के इस कदम का फायदा यह होगा कि अगली बार संकट आने पर सरकार को हर कंपनी से अलग-अलग प्रोडक्शन बढ़ाने की तत्काल व्यवस्था करने में समय नहीं लगेगा. इसके तीन लेवल पर फायदे हो सकते हैं-
LPG की उपलब्धता में अचानक गिरावट नहीं आएगी.
घरेलू ग्राहकों की रिफिल सप्लाई को तवज्जो दी जाएगी.
पैनिक बुकिंग और डिलीवरी की लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा.
रिलायंस को 18,000 टन रोजाना का सबसे बड़ा एलपीजी टारगेट मिला है. इसका मतलब यह हुआ कि संकट के समय प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की होगी. यह टारगेट इसलिए अहम है क्योंकि एक ही रिफाइनरी से संकट के समय घरेलू एलपीजी पूल में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त सप्लाई की जा सकेगी. सरकार ने ONGC और GAIL समेत कई कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से 6,460 टन रोजाना का टारगेट रखा है.
सरकार गैस आयात के मामले में संकट के समय मिडिल ईस्ट पर कम से कम निर्भरता चाहती है. लेकिन यह केवल घरेलू प्रोडक्शन के जरिये संभव नहीं है. मिडिल ईस्ट संकट के बाद भारत ने एलपीजी के लिए नए सोर्स की तरफ रुख किया है. उदाहरण के लिए जुलाई 2026 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत 2027 में अपने एलपीजी इम्पोर्ट का 25% तक अमेरिका से लेने की योजना बना रहा है. इसका मकसद मिडिल ईस्ट पर निर्भरता को कम करना है.
इस योजना की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि 63,810 टन रोजाना की क्षमता और 91,000 टन रोजाना की औसत खपत के बीच करीब 27,000 टन प्रतिदिन का फासला है. इसलिए भारत निकट भविष्य में LPG imports से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता. दूसरी चुनौती यह है कि प्रोडक्शन कैपिसिटी को वास्तविक संकट में तुरंत इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी. तीसरी चुनौती कीमत को लेकर है. घरेलू प्रोडक्शन बढ़ने से गैस की उपलब्धता बेहतर हो सकती है. लेकिन यदि इंटरनेशनल मार्केट में दाम और इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है तो LPG की लागत पर दबाव बना रह सकता है.