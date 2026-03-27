इन तीन फैक्टर पर टिका है भारत के तेल और गैस का आयात, युद्ध संकट के बीच भी क्यों नहीं अटकी सप्लाई ? सरकार का सॉलिड प्लान समझिए

India LPG Update: ईरान युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट के मंडराते खतरे के बीच भारत सरकार ने तेल-गैस से जुड़े बड़े अपडेट साझा किए हैं. सरकार की ओर से भारत में पेट्रोल-डीजल और LPG के भंडार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की गई. सरकार ने कहा कि देश के पास अगले 60 दिनों यानी दो महीनों की सप्लाई लाइन पूरी तरह सुनिश्चित है.भारतीय की रिफाइनरियां अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रही हैं. एलपीजी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है. तेल और गैस के जहाज देश पहुंच रहे हैं. मुश्किल के वक्त सरकार ने सप्लाई को जारी रखने के लिए सॉलिड प्लानिंग की है. ऊर्जा आयात में विविधता रखते हुए तीन फैक्टर्स का ध्यान रखा है.

तेल और गैस पर सरकार ने दी खुशखबरी

पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान युद्ध की वजह से भारत में तेल और गैस की किल्लत को लेकर गलत अनुमान लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि भारत के पास अगले 2 महीनों यानी 60 दिनों का बैकअप प्लान तैयार है. सरकार ने कमर्शियल LPG सप्लाई की सप्लाई 50% से बढ़ाकर 70% तक कर दिया है. वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत के 4 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करके भारत पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि एलपीजी से लदे 4 जहाज स्टेट ऑफ हार्मुज को पार कर चुके हैं और दक्षिण भारत पहुंचने वाले हैं. जो भी शिप होर्मुज में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए भी संबंधित देशों के संपर्क किया जा रहा है.

होर्मुज संकट को पार करके आ रहे हैं भारत के जहाज

रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत के चार जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास थे. LPG से लदे ये जहाज अब इसे पार करते हुए भारत पहुंच रहे हैं. इन जहाजों ने होर्मुज को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है. भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने जहाजों के सुरक्षित ट्रांज़िट के लिए सभी संबंधित देशों के संपर्क में हैं.

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तेल और गैस आयात करने के लिए क्या है तीन पैमाने ?

भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. 41 से अधिक देशों से कच्चा तेल आयात करता है. दर्जनों देशों से LPG गैस खरीदता है. भारत किन देशों से तेल और गैस खरीदेगा, इसके लिए तीन कैटेगरी तय की गई है. विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक एनर्जी सोर्सिंग के लिए तीन शर्तें तय है, इन तीनों को ध्यान में रखकर भारत एनर्जी की सोर्सिंग करता है.

पहला: भारत के 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को सुरक्षित करना

दूसरा: मार्केट में डायनामिक्स पर फोकस

तीसरा: ग्लोबल स्थिति