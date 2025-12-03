आज से RBI MPC बैठक शुरू, क्या घटेगी लोन की EMI? जानें, कब आएगा रेपो रेट पर फैसला?

RBI MPC Meeting 2025 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of India) की मॉनेटरी पालिसी मीटिंग (MPC) आज यानी 3 दिसंबर से शुरू हो गयी है. ये मीटिंग 5 दिसंबर तक चलेगी. देश में ग्रोथ छह तिमाहियों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है और महंगाई कम हो गयी है. इस वजह से इस बात के कयास फिर से लगने लगे हैं कि क्या सेंट्रल बैंक आखिरकार रेट्स में कटौती फिर से शुरू करेगा या नहीं?

रेट-कट की शुरुआत कर सकता है RBI!

अक्टूबर रिव्यू में MPC ने लगातार चौथी मीटिंग में रेपो रेट को 5.5 परसेंट पर स्थिर रखा था. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने तब कहा था कि महंगाई तेजी से कम हुई है, जिससे पॉलिसी बनाने वालों को अपना रुख बनाए रखने का पूरा भरोसा मिला है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूत बनी हुई है और कीमतों का दबाव और कम हो रहा है अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या दिसंबर का पॉलिसी फैसला एक और रेट-कट की शुरुआत कर सकता है. हालांकि, अधिकतर इकोनॉमिस्ट और लेंडर्स का मानना ​​है कि सेंट्रल बैंक सावधानी से कदम उठाएगा.

क्या घटेगी लोन की EMI?

अगर रेपो रेट घटेगा तो बैंक हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकता है. इससे आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घटेगी. अगर ब्याज दरें कम होंगी तो लोन की EMI कम हो जाएगी.

GDP के अनुमान में बदलाव करेगा RBI?

अक्टूबर में MPC ने FY26 के ग्रोथ अनुमान को 30 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ाकर 6.8 परसेंट कर दिया था और महंगाई अनुमान को 50 बेसिस प्वाइंट्स घटाकर 2.6 परसेंट कर दिया था. जी बिजनेस रिसर्च के मुताबिक, RBI की कमेंट्री पर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा.

रुपये में गिरावट

भविष्य में रेट-कट के संकेत

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO)

कंजम्पशन ग्रोथ और डिमांड का आउटलुक