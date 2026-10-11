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पश्चिम बंगाल की कंपनी पर ED का शिकंजा, 139 बैंक अकाउंट फ्रीज; 3 लग्जरी कारें भी जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 139 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 11, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 09:25 AM IST
पश्चिम बंगाल की कंपनी पर ED का शिकंजा, 139 बैंक अकाउंट फ्रीज; 3 लग्जरी कारें भी जब्त
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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