पश्चिम बंगाल की कंपनी पर ED का शिकंजा, 139 बैंक अकाउंट फ्रीज; 3 लग्जरी कारें भी जब्त

ये जगहें जीपीआईएल, उससे जुड़ी कंपनियों और उसके मैनेजमेंट से जुड़े लोगों से संबंधित थीं और मामला पश्चिम बंगाल की इस कंपनी द्वारा किए गए बैंक फ्रॉड की जांच से जुड़ा था. केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिवाइस और रिकॉर्ड मिले और जब्त किए गए. ईडी ने यह भी दावा किया कि जीपीआईएल से जुड़े 139 बैंक अकाउंट्स के अलावा, कॉर्पोरेट कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर रखे गए कई म्यूचुअल फंड और शेयर भी फ्रीज किए गए.