Gen Z के लिए मनी मंत्रा: पहली सैलरी से ही शुरू करें निवेश, 40 से पहले बन जाएंगे करोड़पति!

आज की जेनरेशन-Z (Gen Z) टेक्नोलॉजी से लेकर करियर तक हर क्षेत्र में स्मार्ट मानी जाती है, लेकिन असली स्मार्टनेस तब होगी जब यह पीढ़ी अपने पैसों को भी उतनी ही समझदारी से मैनेज करे. बचत खाता या डिजिटल वॉलेट सिर्फ सुरक्षा देते हैं, लेकिन असली फाइनेंशियल विकास तभी संभव है जब शुरुआती उम्र से ही निवेश की आदत डाली जाए. अगर आप 21 से 25 साल की उम्र में, यानी अपनी पहली सैलरी से ही निवेश शुरू कर देते हैं, तो 40 की उम्र तक करोड़पति बनना कोई सपना नहीं रहेगा.

गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के वाइस प्रेसिडेंट अशोक मनवानी के मुताबिक, जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा कंपाउंडिंग का मिलेगा. छोटे-छोटे निवेश भी लंबे समय में बड़ी रकम में बदल जाते हैं. शुरुआती निवेश से न केवल संपत्ति बनती है, बल्कि यह फाइनेंशियल अनुशासन भी सिखाता है और भविष्य के जोखिमों से बचाव का मजबूत आधार तैयार करता है.

क्यों जरूरी है जल्दी निवेश?

* कंपाउंडिंग का जादू: जितना जल्दी निवेश करेंगे, उतने साल आपका पैसा ब्याज पर ब्याज कमाकर कई गुना बढ़ेगा.

* फाइनेंशियल डिसिप्लिन: हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करना पैसे के सही इस्तेमाल की आदत डालता है.

* रिस्क कुशन: कम उम्र में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा होती है और मार्केट उतार-चढ़ाव झेलने का वक्त भी.

कहां से करें शुरुआत?

ऑनसुरिटी के सीईओ योगेश अग्रवाल का कहना है कि शुरुआत हमेशा सरल रणनीति से करनी चाहिए:

* SIP से शुरुआत करें: इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP सबसे आसान और असरदार तरीका है.

* टर्म इंश्योरेंस: परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म प्लान जरूरी है.

* हेल्थ इंश्योरेंस: कम उम्र में प्रीमियम सस्ता मिलता है, और मेडिकल खर्च से बचाव भी.

* ELSS और ULIPs: टैक्स बचत और लंबी अवधि के लिए बेहतर ऑप्शन.

निवेश के स्मार्ट मंत्र

* पोर्टफोलियो को 70:30 इक्विटी-डेब्ट अनुपात से शुरू करें.

* इमरजेंसी फंड अलग रखें.

* SIP ऑटोमैटिक सेट करें ताकि खर्च करने का लालच न हो.

* क्रेडिट कार्ड जैसे हाई-इंटरेस्ट कर्ज से बचें.

* हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करें.

नया ट्रेंड

फोनपे वेल्थ स्टडी के मुताबिक, भारत में आज 48% म्यूचुअल फंड निवेशक 18 से 30 साल की उम्र के हैं और इनमें से ज्यादातर टियर-2 शहरों से आते हैं. जुलाई 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 42,702 करोड़ रुपये का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें से 92% SIP के जरिए आया. औसतन, Gen Z हर महीने 1000 रुपये का SIP कर रही है.