Gen Z के लिए मनी मंत्रा: पहली सैलरी से ही शुरू करें निवेश, 40 से पहले बन जाएंगे करोड़पति!
Advertisement
trendingNow12888250
Hindi Newsबिजनेस

Gen Z के लिए मनी मंत्रा: पहली सैलरी से ही शुरू करें निवेश, 40 से पहले बन जाएंगे करोड़पति!

आज की जेनरेशन-Z (Gen Z) टेक्नोलॉजी से लेकर करियर तक हर क्षेत्र में स्मार्ट मानी जाती है, लेकिन असली स्मार्टनेस तब होगी जब यह पीढ़ी अपने पैसों को भी उतनी ही समझदारी से मैनेज करे.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z के लिए मनी मंत्रा: पहली सैलरी से ही शुरू करें निवेश, 40 से पहले बन जाएंगे करोड़पति!

आज की जेनरेशन-Z (Gen Z) टेक्नोलॉजी से लेकर करियर तक हर क्षेत्र में स्मार्ट मानी जाती है, लेकिन असली स्मार्टनेस तब होगी जब यह पीढ़ी अपने पैसों को भी उतनी ही समझदारी से मैनेज करे. बचत खाता या डिजिटल वॉलेट सिर्फ सुरक्षा देते हैं, लेकिन असली फाइनेंशियल विकास तभी संभव है जब शुरुआती उम्र से ही निवेश की आदत डाली जाए. अगर आप 21 से 25 साल की उम्र में, यानी अपनी पहली सैलरी से ही निवेश शुरू कर देते हैं, तो 40 की उम्र तक करोड़पति बनना कोई सपना नहीं रहेगा.

गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के वाइस प्रेसिडेंट अशोक मनवानी के मुताबिक, जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा कंपाउंडिंग का मिलेगा. छोटे-छोटे निवेश भी लंबे समय में बड़ी रकम में बदल जाते हैं. शुरुआती निवेश से न केवल संपत्ति बनती है, बल्कि यह फाइनेंशियल अनुशासन भी सिखाता है और भविष्य के जोखिमों से बचाव का मजबूत आधार तैयार करता है.

क्यों जरूरी है जल्दी निवेश?
* कंपाउंडिंग का जादू: जितना जल्दी निवेश करेंगे, उतने साल आपका पैसा ब्याज पर ब्याज कमाकर कई गुना बढ़ेगा.
* फाइनेंशियल डिसिप्लिन: हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करना पैसे के सही इस्तेमाल की आदत डालता है.
* रिस्क कुशन: कम उम्र में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा होती है और मार्केट उतार-चढ़ाव झेलने का वक्त भी.

यह भी पढ़ें- SIP और SWP का जादू: सिर्फ 15000 की मंथली इन्वेस्टमेंट से रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 2.5 लाख 'पेंशन'! समझिए कैसे?

कहां से करें शुरुआत?
ऑनसुरिटी के सीईओ योगेश अग्रवाल का कहना है कि शुरुआत हमेशा सरल रणनीति से करनी चाहिए:
* SIP से शुरुआत करें: इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP सबसे आसान और असरदार तरीका है.
* टर्म इंश्योरेंस: परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म प्लान जरूरी है.
* हेल्थ इंश्योरेंस: कम उम्र में प्रीमियम सस्ता मिलता है, और मेडिकल खर्च से बचाव भी.
* ELSS और ULIPs: टैक्स बचत और लंबी अवधि के लिए बेहतर ऑप्शन.

निवेश के स्मार्ट मंत्र
* पोर्टफोलियो को 70:30 इक्विटी-डेब्ट अनुपात से शुरू करें.
इमरजेंसी फंड अलग रखें.
SIP ऑटोमैटिक सेट करें ताकि खर्च करने का लालच न हो.
क्रेडिट कार्ड जैसे हाई-इंटरेस्ट कर्ज से बचें.
हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करें.

नया ट्रेंड
फोनपे वेल्थ स्टडी के मुताबिक, भारत में आज 48% म्यूचुअल फंड निवेशक 18 से 30 साल की उम्र के हैं और इनमें से ज्यादातर टियर-2 शहरों से आते हैं. जुलाई 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 42,702 करोड़ रुपये का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें से 92% SIP के जरिए आया. औसतन, Gen Z हर महीने 1000 रुपये का SIP कर रही है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Gen Z

Trending news

सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
ISRO
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
Betting Apps
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
Asaduddin Owaisi
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
Ayushman Bharat Scheme
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
china taiwan tension
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Supreme Court
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
;